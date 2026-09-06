La Joaqui fulminó a Luck Ra tras su descargo y Tiago PZK quedó en el centro del escándalo

La separación de La Joaqui y Luck Ra sumó en las últimas horas su capítulo más explosivo. Lo que comenzó con una declaración de la cantante sobre las infidelidades que sufrió en sus relaciones terminó con un fuerte descargo del cordobés, una respuesta todavía más contundente de su ex y un tercer nombre instalado en el centro de la escena: Tiago PZK .

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La polémica comenzó después de que La Joaqui asegurara durante su participación en PLP, el programa de Luzu TV , que nunca había tenido una relación en la que no la engañaran. Aunque no señaló directamente a Luck Ra, sus palabras fueron rápidamente interpretadas en redes como una referencia a su último noviazgo.

Luck Ra decidió entonces salir públicamente a desmentir esa interpretación. El cantante aseguró que el vínculo que tuvo con La Joaqui había sido importante para él y fue terminante respecto de las versiones de infidelidad: “Yo jamás la engañé” .

En su descargo, Luck Ra aseguró que respetaba el presente sentimental de su expareja, pero agregó un dato que hasta ese momento La Joaqui no había hecho público: afirmó que estaba saliendo “con un ex gran amigo” suyo desde hacía un tiempo .

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La referencia inmediatamente llevó a Tiago PZK, aunque Luck Ra no escribió su nombre en ese mensaje. Los rumores entre ambos artistas habían ganado fuerza apenas horas antes, después de que La Joaqui y Tiago fueran vistos juntos en el Ecoparque porteño, acompañados además por las dos hijas de ella.

La cercanía entre los cantantes tampoco es nueva. Ambos se conocen desde hace años y ya compartieron proyectos musicales, entre ellos Pa’ Que Te Acuerdes Crossover #8, junto a Big One, publicado en 2024. Ese vínculo previo cobró otra dimensión después de las palabras de Luck Ra.

Sin embargo, hay una precisión importante: La Joaqui no escribió en su descargo que esté oficialmente de novia con Tiago PZK ni lo mencionó por su nombre. Sí habló de una persona con la que mantiene una historia anterior y profunda, por lo que las publicaciones especializadas vincularon sus palabras con el cantante que ya estaba señalado por los rumores.

La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK durante un programa de "La Voz Argentina".

La contundente respuesta de La Joaqui

El mensaje de Luck Ra no quedó sin respuesta. La Joaqui publicó una extensa reflexión en sus historias de Instagram y cuestionó especialmente que su expareja hubiera revelado un aspecto de su vida sentimental que ella había decidido mantener en privado.

“Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, escribió.

También rechazó la manera en que Luck Ra definió al hombre con quien estaría iniciando un nuevo vínculo. Según explicó, reducirlo a “un ex gran amigo” desconocía una relación que existía desde mucho antes: sostuvo que se conocen desde chicos y que construyeron durante años una historia propia, profunda e independiente de Luck Ra.

La Joaqui respondió al descargo de Luck Ra y cuestionó que expusiera públicamente detalles de su presente sentimental.

La artista también reveló que la relación con Luck Ra había terminado dos meses antes y por decisión de él, y aseguró que eligió preservar detalles de aquella separación pese a sentirse lastimada.

En uno de los tramos más fuertes del mensaje sostuvo que, incluso después del final, había guardado silencio sobre cuestiones que, según ella, “podrían haberte dejado muy mal parado”. Luego lanzó otra frase que rápidamente se viralizó: después de despedirse de él, aseguró haber conocido “una parte tuya que no había conocido durante nuestra relación”.

La Joaqui agregó que esas mismas actitudes terminaron facilitándole el duelo y rechazó que exista un plazo que deba respetar antes de comenzar otra relación. Finalmente, dejó una definición dirigida directamente a su ex: “Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo”.

El video que publicó después y volvió a alimentar la polémica

El cruce no terminó con el comunicado. Según publicó Paparazzi, La Joaqui posteriormente recurrió a TikTok y compartió un video utilizando un fragmento de Que te vaya bien, de Callejero Fino, cuya letra habla de una despedida amorosa y de no volver atrás. La publicación apareció la misma noche del intercambio de mensajes y fue interpretada como una nueva indirecta a Luck Ra.

El episodio dejó así tres protagonistas en medio de una separación que hasta hace pocos días parecía estar cerrada. Luck Ra negó categóricamente haber engañado a La Joaqui; ella cuestionó que expusiera su presente sentimental y defendió el nuevo vínculo que está construyendo; y Tiago PZK quedó señalado como el “ex gran amigo” al que habría hecho referencia el cantante cordobés.

Por ahora, Tiago y La Joaqui no realizaron una confirmación conjunta y explícita de un noviazgo, pero la salida pública, la historia previa entre ambos y los posteriores mensajes de la cantante hicieron crecer con fuerza las versiones de romance.