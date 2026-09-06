De Gran Hermano al delivery: Thiago Medina reveló el difícil momento económico que atraviesa

Thiago Medina sorprendió a sus seguidores al mostrar una realidad muy diferente a la que acostumbraba compartir en redes sociales. El exparticipante de Gran Hermano contó que atraviesa un momento económico complicado y reveló que comenzó a trabajar como repartidor de delivery ante la disminución de propuestas vinculadas a su actividad como influencer.

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La noticia fue dada a conocer por el propio joven a través de sus historias de Instagram. Allí se mostró preparado para salir a trabajar con la mochila de una conocida aplicación de pedidos y explicó sin rodeos qué lo llevó a buscar una nueva fuente de ingresos.

“La situación de influencer está para atrás, así que estamos yendo a hacer delivery, gente”.

Además, invitó a sus seguidores a contactarlo si necesitaban realizar algún pedido y cerró su mensaje con otra definición que rápidamente se viralizó: “Estamos para atrás, para atrás. ¡Hay que laburar!” .

Después de su paso por Gran Hermano, Thiago construyó una fuerte presencia en redes sociales y comenzó a recibir propuestas publicitarias, canjes y diferentes trabajos vinculados a su exposición pública. Sin embargo, según explicó ahora, esas oportunidades disminuyeron y ya no cuenta con los mismos ingresos que tenía como creador de contenido .

Lejos de ocultar ese cambio, decidió mostrarlo directamente ante sus seguidores y salir a repartir pedidos. La decisión generó repercusión precisamente por el contraste entre la exposición que alcanzó después del reality y su presente laboral.

El delivery no sería, además, su único intento por generar nuevas fuentes de ingreso. Meses atrás había avanzado con un emprendimiento relacionado con el Mundial 2026, en medio de la búsqueda de alternativas laborales por fuera de las redes.

Su recuperación después del grave accidente

El momento económico coincide con otra etapa importante de su vida: la recuperación física luego del grave accidente de moto que sufrió casi un año atrás.

En las mismas horas en que contó su nuevo trabajo, Medina también compartió imágenes de estudios médicos realizados después de sentir molestias mientras jugaba al fútbol. Según explicó, había hecho un mal esfuerzo y comenzó a sentir dolor en uno de los costados.

El joven mostró cómo se encuentran actualmente sus costillas y explicó que continúan recuperándose. En los estudios también podían observarse las prótesis que le colocaron después de las fracturas sufridas en el accidente.

“Están bien, todo sano, se están recomponiendo”, contó para llevar tranquilidad a quienes siguen su evolución.

Así, a meses de aquel episodio que puso seriamente en riesgo su salud, Thiago atraviesa ahora otro proceso de adaptación. Con menos ingresos provenientes de las redes y todavía pendiente de su recuperación física, decidió sumar el reparto de pedidos como una nueva forma de trabajo y exponer públicamente el cambio que atraviesa su vida.