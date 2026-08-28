Escándalo total en Gran Hermano: expulsaron a Campanita y Danelik y Seguridad tuvo que entrar a la casa

Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus noches más tensas. La producción decidió expulsar a Steffany “Campanita” Pereira y Danelik Galazán después del fuerte enfrentamiento que protagonizaron horas antes dentro de la casa y que incluyó gritos, empujones y forcejeos.

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Pero la sanción terminó provocando otro episodio inesperado. Mientras Danelik aceptó la decisión y abandonó el reality por la puerta giratoria, Campanita se negó rotundamente a retirarse, rompió en llanto y se encerró en el confesionario para discutir la determinación de Gran Hermano . La situación se prolongó hasta que una integrante del personal femenino de seguridad ingresó a la casa para intentar convencerla de salir.

La escena tuvo además un antecedente inmediato: Campanita ya había sido eliminada por el voto del público el 3 de agosto , pero posteriormente regresó como invitada de Mariela Prieto. En aquella oportunidad también se había resistido inicialmente a abandonar la casa.

Todo comenzó durante la noche del miércoles, después de la gala de nominación cuando Campanita retiró de la habitación fotografías de los hijos de Solange Abraham y Jennifer “Pincoya” Galvarini , situación que provocó un fuerte enojo entre las participantes.

Pincoya fue a reclamarle por las imágenes mientras otros jugadores intentaban contenerla. La discusión rápidamente subió de tono y Danelik también quedó involucrada en el enfrentamiento con Campanita .

Hubo acusaciones cruzadas, empujones y momentos de tensión física. En un momento, Danelik tomó el neceser con el maquillaje de Campanita y luego comenzó a sacar sus prendas de la habitación y arrojarlas al living. Cuando Campanita intentó ingresar nuevamente, ambas protagonizaron un forcejeo y Gran Hermano tuvo que intervenir mediante los parlantes para ordenar que se calmaran.

CAMPANITA LE SACÓ LAS FOTOS A PINCOYA Y SOL DE SUS HIJOS. pic.twitter.com/W4AQBVDfhU — Real Time (@RealTimeRating) August 27, 2026

La discusión que terminó desencadenando la expulsión de Campanita y Danelik de Gran Hermano. Video: Real Time

La situación nunca llegó a convertirse en una pelea a golpes, pero la producción entendió que las conductas habían cruzado los límites permitidos dentro del programa y resolvió expulsar a ambas sin posibilidad de revertir la decisión.

Campanita se negó a abandonar la casa

El momento más fuerte llegó cuando se comunicó la sanción durante la gala del jueves.

Danelik recibió la noticia, preparó su salida y abandonó la casa sin mayores inconvenientes. Campanita reaccionó de manera completamente diferente.

“Ahora sí que no me voy a ir”, respondió apenas conoció la resolución. Entre lágrimas, aseguró que consideraba injusta la sanción y sostuvo que nunca había agredido físicamente a nadie dentro del reality.

Luego ingresó al confesionario y continuó cuestionando la medida. Allí defendió su versión sobre las fotografías y explicó que las había guardado con la intención de intercambiarlas por pertenencias suyas que habían sido tomadas anteriormente. También enumeró distintas situaciones que, según su relato, había soportado sin responder violentamente.

Campanita rompió en llanto y se negó a abandonar la casa después de que Gran Hermano comunicara su expulsión. Video: Gran Hermano

Seguridad tuvo que ingresar para terminar con la situación

La resistencia se extendió durante varios minutos. Incluso Mariela Prieto intentó convencerla de respetar la decisión, pero no logró que cambiara de postura. Gran Hermano llegó a advertirle que esa actitud podía terminar perjudicando a la propia Mariela dentro de la competencia.

Santiago del Moro explicó entonces al aire que la producción tenía preparado personal femenino de seguridad en caso de que la participante continuara negándose a salir.

Finalmente ocurrió y una agente vestida de negro ingresó mientras los demás jugadores permanecían apartados. Lejos de producirse un retiro por la fuerza, la mujer mantuvo una extensa conversación con Campanita hasta conseguir que aceptara abandonar el lugar. La paraguaya terminó quebrándose, abrazó llorando a la integrante de seguridad y posteriormente salió por una puerta trasera.

Tras la intervención del personal femenino, Campanita dejó la casa



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El episodio cerró así una gala marcada por una decisión excepcional y por una escena pocas veces vista dentro del reality: dos expulsiones simultáneas y una participante que se negó a obedecer la orden hasta que personal externo tuvo que entrar en la casa.