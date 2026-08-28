    • 28 de agosto de 2026 - 11:39

    Damas Gratis en San Juan: a través de un posteo, Pablo Lescano anunció el esperado regreso

    El líder de la banda anunció en un video que volverán a presentarse en la provincia. El show sería en un local de Rawson, aunque todavía no hay fecha confirmada.

    Pablo Lescano - Damas gratis.

    Pablo Lescano - Damas gratis.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Damas Gratis regresará a la provincia después de seis años y fue Pablo Lescano, líder y voz de la banda, quien se encargó de confirmar la noticia a través de un video en el que anticipó una próxima presentación frente al público sanjuanino.

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    Aunque todavía quedan varios detalles por conocer, el regreso ya generó expectativa entre los seguidores del grupo. La presentación sería en un local bailable ubicado sobre el lateral de Ruta 40 y Putaendo, en Rawson, uno de los espacios habituales para este tipo de espectáculos.

    Por el momento, desde la organización no informaron la fecha exacta del show ni cuándo comenzará la venta de entradas. El anuncio de Lescano fue breve y dejó la palabra “pronto” como principal pista para quienes esperan volver a escuchar en vivo los clásicos de la banda.

    La llegada de Damas Gratis tendrá además un significado especial para los fanáticos sanjuaninos, ya que marcará el reencuentro con la provincia después de seis años.

    La última presentación del grupo en San Juan fue durante la Fiesta Nacional del Sol 2020, cuando Damas Gratis formó parte de la grilla artística de aquella edición. Poco después, la pandemia de coronavirus modificó la agenda de espectáculos y la banda no volvió a presentarse en la provincia desde entonces.

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