La Legislatura de San Juan homenajeará a referentes del folclore local

Bajo la iniciativa del Vicegobernador y Presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, Dr. Fabián Martín, este viernes 28 de agosto a las 20:00 horas se llevará a cabo “El Legado que nos une”. Se trata de un homenaje a destacados músicos folclóricos sanjuaninos en el Auditorio Emar Acosta, de la Legislatura de San Juan.
Tal como indicaron, la iniciativa institucional se fundamenta en tres pilares esenciales: Por un lado, el reconocimiento y memoria viva a quienes dedicaron su vida a tejer este tapiz musical. Por otro, el fortalecimiento de la cohesión social mediante la tonada y la música cuyana como símbolos de unidad. Y, finalmente, la transmisión generacional para tender un puente con los nuevos intérpretes y oyentes.
Los artistas a quienes se rendirá homenaje:
- Orlando Palacio
- Raúl de la Torre
- César Ruiz Bustelo
- Los Manantiales
- Dúo Flores – Navarrete
- Inti Huama
- Ricardo Gregoire
- Orlando Tejada
- Rolando García Gómez
- Los Gajos de Pinono
- Eduardo Chirino
- Los Puneños
"De esta manera, revalorizar este legado no es solo un acto de contemplación hacia el pasado, sino una necesidad del presente para garantizar la continuidad de nuestras raíces", marcaron desde la Cámara de Diputados de San Juan.