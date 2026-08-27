La Legislatura de San Juan homenajeará a referentes del folclore local

El Vicegobernador Fabián Martín distinguirá a un importante grupo de artistas este viernes 28, en el Auditorio Emar Acosta.

Algunos de los artistas que la Legislatura Provincial homenajeará este viernes.

Bajo la iniciativa del Vicegobernador y Presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, Dr. Fabián Martín, este viernes 28 de agosto a las 20:00 horas se llevará a cabo “El Legado que nos une”. Se trata de un homenaje a destacados músicos folclóricos sanjuaninos en el Auditorio Emar Acosta, de la Legislatura de San Juan.

Tal como indicaron, la iniciativa institucional se fundamenta en tres pilares esenciales: Por un lado, el reconocimiento y memoria viva a quienes dedicaron su vida a tejer este tapiz musical. Por otro, el fortalecimiento de la cohesión social mediante la tonada y la música cuyana como símbolos de unidad. Y, finalmente, la transmisión generacional para tender un puente con los nuevos intérpretes y oyentes.