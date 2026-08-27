Mundo Binario presenta su nuevo EP, entre la resiliencia y el reinicio

La banda sanjuanina de rock alternativo Mundo Binario presentará este viernes 28 de agosto su nuevo EP, titulado "La velocidad de las cosas", en Intruses Style. El show marcará dos momentos gravitantes: el regreso del grupo a los escenarios y el retorno de su baterista tras un complejo accidente.

El concierto del viernes no será un estreno más para el grupo que integran Rodrigo Recio, Agustín "Bebo" Morel y Matías Inostroza, que debió asimilar el accidente de Inostroza, su baterista, en marzo de este año.

"Teníamos todo listo como para arrancar el año con el estreno. Sucedió eso y creo que, como siempre, uno aprende de todo y a la final las cosas se terminan acomodando para mejor. Más allá de lo feo que fue para el Mati esa situación, como que lo hemos transitado de una forma muy linda porque nos volvió a encontrar, nos unió más ", contó Recio a DIARIO DE CUYO.

Pero no fue el único “golpe” para la banda, que también debió reestructurarse tras la salida de dos de sus integrantes originales .

"Nos quedamos como rengos, porque la música estaba compuesta para más instrumentos, para otra guitarra, para un teclado que tocaba texturas y cosas re lindas que por ahí sumaban un montón. De repente nos encontramos los tres solitos, en una versión reducida de las canciones, y nos tuvimos que adaptar y reinventar , por así decirlo”, relató Rodri, contento de cerrar de este modo “un ciclo muy largo”, un proceso de adaptación y resiliencia, que dio como fruto este EP, luego de un par de años sin temas nuevos.

En este tránsito, la labor del productor Ariel Luna (Plenilunio), sanjuanino que vive en Buenos Aires, resultó determinante: "La verdad que fue clave para la transición entre lo que habíamos sido y lo nuevo que venimos a mostrar", valoró Recio, quien en 2024 ganó un concurso para ser parte de la Orquesta Sinfónica de UNCuyo, en Mendoza, que actualmente integra.

"En lo que va a ser el disco, en el EP, no van a notar mucha diferencia con lo que fue la banda. Quizá sí en el vivo, porque el trío te propone ponerte en este lugar un poco más rockero, más duro en el sentido de que hay una sola guitarra, un bajo y una batería. Tiene que sonar con esas tres cosas", explicó.

Tres canciones, tres momentos

El EP está integrado por tres tracks que sintetizan el recorrido reciente del grupo. El tema de apertura, "Calma", incluye una cinta de ensayo con la formación anterior y suma la participación del músico sanjuanino Solo Juan. "Van a escuchar como un tape, como si fuera un recuerdo de nosotros cinco ensayando y armando esa canción. Se escuchan como unas voces, unas risas, el EP empieza con eso como dejándolo atrás, por así decirlo".

El segundo track es "Fenomenal", un tema que cuenta con la participación de Exequiel Stocco, cantante de la banda mendocina Pasado Verde. "Teníamos ganas de que se sume alguien un poquito más importante en la escena regional, sobre todo. Nos gusta esta situación de reforzar esta mirada desde el interior", apuntó.

La velocidad de las cosas, el regreso de Mundo Binario

El cierre llega con "Recuperar", una composición previa a los inconvenientes del grupo que cobró un significado casi premonitorio. "Es una canción que nos quedó, la hicimos antes de todo lo que le pasó al Mati y a la banda. Me encanta que sea la última canción del EP porque recuperó a la banda en el sentido de que la sacó de un lugar en donde estaba y la pone en uno nuevo que está buenísimo", concluyó.

Claves binarias