El Teatro del Bicentenario se prepara para La Traviata

En octubre, el Teatro del Bicentenario celebrará su primera década de vida . Tendrá lugar entonces el punto más alto de los festejos de este año aniversario, con La Traviata, de Verdi. En ese marco, ya comenzaron los preparativos de esta gran producción, que esta vez llega directamente desde el Teatro Colón a la sala mayor de San Juan.

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Días atrás, cinco furgones de Andesmar Cargas arribaron a la provincia con todos los elementos de escenografía, utilería y vestuario, entre otros, provenientes del máximo coliseo argentino . Los mismos fueron descargados por personal especializado, junto al equipo del complejo cultural local.

“ Sí, ya hemos recibido en el Teatro, en nuestro dock de carga, gran parte de la producción de la ópera La Traviata, proveniente del Teatro Colón , y cuya puesta en escena se realizará en octubre, en celebración del 10° aniversario del Teatro”, confirmó a DIARIO DE CUYO Silvana Moreno, directora del TB. “ La producción está compuesta por escenografía mayor y menor, utilería, vestuario, zapatería y tocados de solistas y coro, telonería especifica de la obra y demás objetos corpóreos que componen la puesta ”, detalló la funcionaria, quien destacó que “ el Teatro Colón nos facilita esta producción para nuestra celebración ”.

Según informó Moreno, es la misma apuesta que el Colón estrenó en noviembre de 2025, con la reggie de Emilio Sagi. La apuesta cuenta con escenografía de Daniel Bianco y vestuario de la consagrada artista argentina Renata Schussheim.

Con transporte especializado se realizó el traslado de elementos de La Traviata, desde el Teatro Colón, en CABA, al Teatro del Bicentenario, de San Juan.

“La reposición de esta deslumbrante producción estará a cargo del Teatro del Bicentenario y de sus equipos, siendo uno de los grandes desafíos artísticos y técnicos de la temporada”, se informó desde el teatro sanjuanino.

Por qué La Traviata

Emblemática ópera de Giuseppe Verdi, estrenada en 1853 en Italia, con libreto de Francesco María Piave, esta obra (basada en la novela “La Dama de las Camelias”, de Alejandro Dumas hijo), fue la que, en 2017, inauguró la primera temporada lírica del Teatro del Bicentenario. Entonces e trató de una producción del Teatro Argentino de La Plata.

“Esta fue la ópera elegida para inaugurar un sueño colectivo. Aquella noche no solo marcó el inicio de una programación lírica: selló el nacimiento de un espacio que desde entonces se convirtió en faro cultural de la provincia y en escenario de encuentro entre artistas y comunidad”, señala desde el TB. Y agregan: “Hoy, al celebrar una década de historia, volver a escuchar las primeras notas de la partitura de Giuseppe Verdi es también volver al origen, a la emoción fundante que dio identidad y proyección a este Teatro”.

“La puesta en escena ofrece una lectura sensible, elegante y profundamente humana del clásico verdiano, recuperando una realización concebida para grandes escenarios y para una experiencia lírica integral”.