Por tercer año, músicos de San Juan se unen en un concierto solidario para ayudar a animales sin hogar

La música de cámara volverá a convertirse en un puente para ayudar a quienes no tienen voz. El Centro Cultural Estación San Martín será escenario de una tarde de concierto a beneficio de los animalitos en situación de calle, una propuesta solidaria que reunirá a distintos grupos y conjuntos musicales. Todo lo que se reúna será para colaborar con la Fundación Patitas sin Hogar.

La noche que la Catedral de San Juan se volvió una sala de concierto sinfónico al ritmo de Mozart

La iniciativa nació hace tres años a partir del vínculo entre voluntarios de Patitas sin Hogar y los organizadores del Ciclo Música de Cámara, de Centro de Creación Orquestal de la UNSJ. Según contó a DIARIO DE CUYO Federica Castro, voluntaria de la fundación, la propuesta comenzó con un concierto de jazz en el Chalet Cantoni, continuó al año siguiente dentro del Ciclo de Música de Cámara y ahora sumó a nuevos grupos para ampliar el alcance de la acción solidaria.

“Es un proyecto re lindo con buenos resultados. Por eso siempre estamos tratando de hacerlo” , señaló Castro, quien destacó además la respuesta del público en las ediciones anteriores. Las actividades no sólo permitieron reunir donaciones, sino que también generaron un espacio de encuentro entre amantes de la música y personas vinculadas al trabajo voluntario con animales.

La actividad se realizará en el espacio interior de la estación, y tendrá entrada libre mediante la donación de alimentos y elementos necesarios para asistir a los animales que se encuentran bajo cuidado de la fundación. En esta edición participarán Vientos de Cuyo, con oboe, clarinete y flauta; Cuyo Brass, integrado por instrumentos de bronce; el Ensamble Saxos UNSJ y Claros y Mayer, Dúo de Piano y Violín. Además, habrá una pequeña degustación de Perro Bueno, el vino que también colabora con la fundación, para compartir con quienes asistan.

La convocatoria llega en un momento especialmente importante para la fundación. Con la llegada de la primavera y el verano, Castro explicó que comenzaron a registrar numerosos casos de enfermedades transmitidas por garrapatas, por lo que las pipetas, sprays y otros productos para la prevención y el tratamiento se encuentran entre los elementos más necesarios.

También se requiere alimento para los perros que están bajo tratamiento, tanto balanceado como alimento húmedo. A eso se suman otros elementos que puedan ser útiles para los animales, como cuchas, abrigos y buzos. La modalidad de la jornada permitirá colaborar de distintas maneras. Además de recibir donaciones durante el concierto, habrá una alcancía física y se pondrá a disposición el alias de la fundación para quienes prefieran realizar una transferencia.

La necesidad no se limita a los insumos. Patitas sin Hogar atraviesa una época marcada por el aumento de los casos de abandono y por una importante cantidad de animales que permanecen en guarderías. “Hay mucho abandono, este año lo hemos notado más”, contó Castro. Entre las situaciones que detectaron aparecen perros dejados en la calle luego de que sus dueños fallecieran o se mudaran.

Con 10 años de trayectoria, Patitas sin Hogar trabaja en el rescate, asistencia, esterilización y búsqueda de adopción responsable para animales que se encuentran en situación de calle o abandono. Para sostener esa tarea, cada aporte resulta significativo.

Por eso, la propuesta de este sábado busca unir dos formas de sensibilidad: la que despierta la música y la que impulsa a tender una mano a un animal que necesita ayuda. Una tarde de conciertos que, detrás de cada melodía, tendrá una causa concreta: que los animales rescatados puedan estar un poco mejor.

El dato sobre el concierto solidario para ayudar a la Fundación Patitas sin Hogar

El concierto musical se realizará el sábado 5 de septiembre, a partir de las 19 horas, en el Centro Cultural Estación San Martín, ubicado en avenida España Sur 301.

Dentro de las donaciones que se estarán recibiendo apuntan a alimento balanceado para perros o gatos, alimento húmedo, pipetas, collares antipulgas y otros elementos útiles para los animales.