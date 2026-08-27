    • 27 de agosto de 2026 - 12:27

    El sanjuanino Lucas Bongiovanni pasó de ronda en Es mi sueño

    El cantante salió a la pista en dupla con Emilia Attías para interpretar Sweet child of mine y recibió elogios por parte del jurado.

    En su primera vez, Lucas Bonggiovani y Emilia Attías interpretaron&nbsp;Sweet child of mine

    En su primera vez, Lucas Bonggiovani y Emilia Attías interpretaron Sweet child of mine

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    Por Estela Ruiz M.

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    Sweet child of mine, de Guns N' Roses, fue el tema elegido para este debut, que terminó de la mejor manera. El jurado jurado integrado por El Puma Rodríguez, Abel Pintos, Jimena Barón y Joaquín Levinton le dio luz verde a la dupla, que de este modo sigue en carrera en el programa que se emite de lunes a viernes a las 21:15 horas.

    “Fue una sorpresa”, dijo Lucas a DIARIO DE CUYO, ya que no le avisaron que anoche sería su turno de estar en pantalla. Y sumó: “Lo viví muy parecido a lo que fue La Voz Argentina, el movimiento dentro del canal, en el estudio, muy parecido. La verdad que muy contento de representar a la provincia nuevamente, me enorgullece. Y muy contento de lo que se está gestando a partir de la presentación de anoche, mucha gente me está escribiendo…”, contó.

    El sanjuanino se confesó honrado de haber podido cantar frente al jurado. “Agradecido de haber sido escuchado por gente de tanta trayectoria como el jurado que tiene el programa, encantado con la devolución del Puma Rodríguez y Abel Pintos… La verdad que no esperaba que les gustara tanto, me hacen sentir bien y me hacen saber que estoy en el camino correcto”, Se explayó Bongiovanni, quien se manifestó “orgulloso de levantar la bandera del rock sanjuanino y del rock en general”, dijo.

    Ahora, de cara a la próxima instancia, tranquilo y con todas ganas del ganar el programa, directamente, así que voy a necesitar el apoyo de todos los sanjuaninos”, arengó.

    &nbsp;Emilia Att&iacute;as y el cantante sanjuanino Lucas Bongiovanni debutaron anoche en Es mi sue&ntilde;o, con luz verde.&nbsp;

    Emilia Attías y el cantante sanjuanino Lucas Bongiovanni debutaron anoche en Es mi sueño, con luz verde.

    Abel Pintos y El Puma Rodríguez: las devoluciones

    El cuarteto de famosos cantantes siguió con una sonrisa el desempeño del dúo, lo halagó y mostró gestos de grata sorpresa en pasajes del cantante sanjuanino, vocalista de la banda local Huaykil.

    “Estuvo buenísimo”, abrió las devoluciones Pintos. “Es un rol difícil de jugar el de rockstar, y lo hicieron genial (…) Para mí lo jugaron con mucha inteligencia, con mucha gracia”, agregó antes de dirigirse a Lucas. “Vos cantás muy bien loco, es la primera vez que te escucho”. “Se hace lo que se puede”, respondió él con perfil bajo.

    Luego, Rodríguez le dijo a Bongiovanni: “No hay nada que agregar a ti, estás completo hermano querido. Si eres rockero, eres rockero desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Lo único que te digo es que tienes los pantalones rotos, más nada”, bromeó el reconocido intérprete venezolano. “Las polillas tienen mucha hambre en San Juan”, siguió el tren el sanjuanino, quien dijo que esto de llevar el rock en la sangre -como le insistió Rodríguez- se lo debe a su madre. “La estampa, tu cuerpo, lo que transmites, la voz impresionante… Hermano, yo que no soy rockero, me invita a bailar rock”, resaltó El Puma ante un Bongiovanni pleno, que recibió los elogios con profunda satisfacción. "Señores, están en el juego, bienvenidos", cerró Rodríguez.

    El cantante sanjuanino interactu&oacute; con soltura con el jurado

    El cantante sanjuanino interactuó con soltura con el jurado

    No es la primera vez para Lucas en la televisión nacional. En 2022 fue parte del team de Lali Espósito en La Voz Argentina, de Telefe. De hecho, el artista había dicho a DIARIO DE CUYO que decidió presentarse a esta convocatoria porque ya estaba extrañando “esos verdaderos escenarios”.

    En esa oportunidad, también había manifestado que la química con Emilia Attías era muy buena y, en reflejo, la dupla coronó la primera presentación en Es mi sueño con un festivo abrazo ante el aplauso del público.

    Si bien los comentarios en redes halagaron especialmente el desempeño de Lucas, lo cierto es que el dúo logró el pasaporte para seguir en carrera.

    Mirá la presentación de Lucas Bongiovanni y Emilia Attías

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