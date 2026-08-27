Murió Peter Cullen, la inolvidable voz de Optimus Prime en Transformers

La industria del entretenimiento perdió a una de sus voces más reconocibles. Peter Cullen, el actor que convirtió a Optimus Prime en uno de los personajes más emblemáticos de Transformers, murió a los 85 años en su casa de Los Ángeles.

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La noticia fue confirmada por su representante, Kevin Motley. Cullen falleció este miércoles 26 de agosto y, por el momento, no se informó oficialmente la causa de su muerte . Su familia comunicó que murió en paz y acompañado por sus seres queridos.

Aunque participó en decenas de producciones, Peter Cullen quedó ligado para siempre a Optimus Prime , el líder de los Autobots.

Su historia con el personaje comenzó en 1984 , cuando prestó su voz para la serie animada original de Transformers. El tono grave, sereno y autoritario que eligió terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles del personaje y acompañó a varias generaciones de fanáticos.

Más de dos décadas después, cuando Michael Bay llevó la franquicia nuevamente al cine en 2007, Cullen regresó al papel. Desde entonces participó en varias películas de la saga, entre ellas:

Transformers (2007).

Revenge of the Fallen (2009).

Dark of the Moon (2011).

Age of Extinction (2014).

The Last Knight (2017).

Bumblebee (2018).

Rise of the Beasts (2023).

También volvió a interpretar al personaje en series animadas, videojuegos y otras producciones de la franquicia.

Una carrera que fue mucho más allá de Transformers

Cullen había nacido el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, y comenzó su carrera durante la década de 1960, inicialmente en televisión y como locutor. Con el tiempo se convirtió en uno de los actores de voz más prolíficos de la industria estadounidense.

Además de Optimus Prime, interpretó a Ígor, el melancólico burro de Winnie the Pooh, durante distintos proyectos de Disney. También puso voz a K.A.R.R. en Knight Rider, participó en Chip 'n Dale: Rescue Rangers y trabajó en numerosas series animadas.

Uno de sus trabajos más curiosos llegó en Predator (1987), donde colaboró en la creación de los característicos sonidos de la criatura. También había realizado trabajos vocales para King Kong en la película de 1976.

La despedida de su familia

Tras confirmarse su muerte, su familia pidió que su legado fuera recordado no solamente por los personajes que interpretó, sino también por los valores que intentó transmitir durante su vida.

Entre ellos mencionaron la compasión, la integridad, la lealtad y el compromiso con los demás, cualidades que también terminaron quedando asociadas a la personalidad de Optimus Prime.

Cullen deja cuatro hijos, Angus, Claire, Pilar y Clay, y una trayectoria de varias décadas atravesada por uno de esos casos poco frecuentes en los que una voz termina convirtiéndose en parte inseparable de un personaje.

Para millones de seguidores de Transformers, Optimus Prime tuvo durante más de 40 años un sonido particular. Esa voz era la de Peter Cullen.