Tragedia en Misiones: un chico de 13 años murió electrocutado en el techo de una escuela

El menor ingresó al predio del establecimiento educativo en San Antonio junto a su prima. Tras subir a la parte superior de la estructura, tocó un cable de alta tensión y falleció al ingresar al hospital.

La Policía de Misiones estableció una custodia en el establecimiento educativo para preservar el lugar de los hechos.

Una verdadera tragedia ocurrió en la localidad misionera de San Antonio, donde un adolescente de 13 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en la parte superior del edificio de una escuela rural.

El hecho se produjo en las instalaciones de la Escuela N.º 463 "Ingeniero Francisco Devoto", situada en el Paraje El Pesado. La víctima, identificada como Leandro David Lelo Pérez, había ingresado al predio escolar durante la tarde junto a su prima, una joven de 14 años.

La mecánica del accidente y el auxilio médico Según las primeras investigaciones policiales, los menores ingresaron al predio del establecimiento y el chico decidió subir al techo. Por causas que aún se intentan establecer, el menor entró en contacto directo con una línea o elemento de alta tensión, lo que le provocó un fulminante choque eléctrico.

Tras la descarga, el joven fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia el centro de salud de la zona, pero llegó sin signos vitales.

Investigación judicial y pericias El Juzgado de Instrucción de turno dispuso la intervención de la Policía Científica y del médico policial para determinar las responsabilidades e inspeccionar las condiciones de las instalaciones eléctricas de la escuela.