    • 19 de agosto de 2026 - 11:51

    Muerte por sobredosis: el caso que conmociona a una provincia

    Roque Gastón Soto (39) fue hallado en una casa de la calle Hipólito Yrigoyen de Posadas, tendido en una cama. Solicitaron la autopsia para determinar las causas de muerte.

    Muerte por sobredosis: el caso que conmociona a una provincia

    Muerte por sobredosis: el caso que conmociona a una provincia

    Foto:

    Un hombre de 39 años identificado como Roque Gaston Soto, fue hallado sin signos vitales el pasado 17 de agosto en una vivienda de calle Hipólito Yrigoyen de Posadas. En el lugar, la Policía secuestró 0,8 gramos de cocaína, dos teléfonos celulares y dos notebooks, mientras que la Justicia dispuso una autopsia para determinar las circunstancias y causa del fallecimiento.

    Leé además

    Los jóvenes llegaron al domicilio a bordo de una moto

    Fueron a reclamar que dejaran de vender droga y los atacaron a tiros: un joven murió en Lanús
    droga en el barrio valle grande: iban por una denuncia de violencia familiar y encontraron 56 plantas de marihuana

    Droga en el barrio Valle Grande: iban por una denuncia de violencia familiar y encontraron 56 plantas de marihuana

    El procedimiento se inició alrededor de las 18:30, cuando una comisión policial acudió al inmueble y encontró al hombre tendido sobre una cama. Un hombre de 61 años, quien se encontraba en la vivienda, manifestó que durante la madrugada ambos habrían estado consumiendo cocaína y posteriormente se acostaron a dormir.

    Personal especializado realizó las pericias correspondientes y el médico policial examinó el cuerpo, solicitando la autopsia. En tanto, efectivos de Drogas Peligrosas realizaron un test orientativo sobre una sustancia hallada en el domicilio, que arrojó resultado positivo para 0,8 gramos de clorhidrato de cocaína.

    Además, integrantes de Cibercrimen secuestraron los dispositivos electrónicos para su análisis. Por disposición de la Justicia Federal, el hombre de 61 años fue notificado de sus derechos y garantías y quedó en libertad supeditada a una causa por tenencia ilegal de estupefacientes para consumo. La investigación continúa para establecer qué ocurrió y determinar la causa del fallecimiento.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    allanamientos en caucete: detuvieron a dos hombres y secuestraron droga, bicicletas y una replica de arma

    Allanamientos en Caucete: detuvieron a dos hombres y secuestraron droga, bicicletas y una réplica de arma

    La familia denunció que el episodio ocurrió dentro de la Escuela Normal Sarmiento durante el horario de clases.

    Normal Sarmiento: denuncian que un alumno de 16 años fue emboscado por cuatro estudiantes para darle una paliza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Municipalidad de Calingasta.

    Trabajó como tesorera en un municipio sanjuanino y ahora la investigan por el robo de $107 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un micro con pacientes chocó en Brasil y murieron 23 personas

    Tragedia en Brasil: un micro sanitario con pacientes chocó con un camión y dejó 23 muertos

    Por Redacción Diario de Cuyo