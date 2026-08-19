Muerte por sobredosis: el caso que conmociona a una provincia

Roque Gastón Soto (39) fue hallado en una casa de la calle Hipólito Yrigoyen de Posadas, tendido en una cama. Solicitaron la autopsia para determinar las causas de muerte.

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Un hombre de 39 años identificado como Roque Gaston Soto, fue hallado sin signos vitales el pasado 17 de agosto en una vivienda de calle Hipólito Yrigoyen de Posadas. En el lugar, la Policía secuestró 0,8 gramos de cocaína, dos teléfonos celulares y dos notebooks, mientras que la Justicia dispuso una autopsia para determinar las circunstancias y causa del fallecimiento.

El procedimiento se inició alrededor de las 18:30, cuando una comisión policial acudió al inmueble y encontró al hombre tendido sobre una cama. Un hombre de 61 años, quien se encontraba en la vivienda, manifestó que durante la madrugada ambos habrían estado consumiendo cocaína y posteriormente se acostaron a dormir.

Personal especializado realizó las pericias correspondientes y el médico policial examinó el cuerpo, solicitando la autopsia. En tanto, efectivos de Drogas Peligrosas realizaron un test orientativo sobre una sustancia hallada en el domicilio, que arrojó resultado positivo para 0,8 gramos de clorhidrato de cocaína.