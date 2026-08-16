    • 16 de agosto de 2026 - 20:58

    Droga en el barrio Valle Grande: iban por una denuncia de violencia familiar y encontraron 56 plantas de marihuana

    El procedimiento ocurrió en una vivienda de calle San Miguel y Calle 6. También secuestraron seis cigarrillos de armado casero y detuvieron a un hombre de 30 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un procedimiento policial iniciado por un presunto caso de violencia familiar terminó con un inesperado hallazgo en una vivienda del barrio Valle Grande en Rawson. Los efectivos encontraron 56 plantines de marihuana y seis cigarrillos de armado casero en una de las habitaciones del domicilio.

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    El episodio ocurrió este domingo en el barrio Valle Grande, precisamente en inmediaciones de calle San Miguel y Calle 6, hasta donde llegaron efectivos de la Comisaría 35ª tras recibir un pedido de auxilio.

    Un forcejeo y un hallazgo inesperado

    Al ingresar al domicilio, los policías entrevistaron a una mujer de 39 años, quien manifestó que su pareja se encontraba alterada y que habría intentado agredirla físicamente.

    Durante la intervención se produjo un forcejeo en el acceso a la vivienda. Los uniformados finalmente lograron reducir al hombre, de 30 años, quien quedó detenido por el episodio de violencia.

    Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos advirtieron desde el ingreso abierto de una habitación que había una importante cantidad de plantas. Ante la sospecha de que se tratara de una especie vinculada a estupefacientes, se dio intervención al fuero de Flagrancia y a personal de la División Drogas Ilegales.

    Las pruebas realizadas en el lugar determinaron que las plantas correspondían a cannabis sativa. En total, fueron secuestrados 56 plantines de marihuana y seis cigarrillos de armado casero.

    El hombre quedó detenido en el marco de las actuaciones por el presunto episodio de violencia familiar, mientras que el hallazgo de la plantación derivó en un expediente adicional por una presunta infracción a la normativa sobre estupefacientes.

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