Droga en el barrio Valle Grande: iban por una denuncia de violencia familiar y encontraron 56 plantas de marihuana

El procedimiento ocurrió en una vivienda de calle San Miguel y Calle 6. También secuestraron seis cigarrillos de armado casero y detuvieron a un hombre de 30 años.

Un procedimiento policial iniciado por un presunto caso de violencia familiar terminó con un inesperado hallazgo en una vivienda del barrio Valle Grande en Rawson. Los efectivos encontraron 56 plantines de marihuana y seis cigarrillos de armado casero en una de las habitaciones del domicilio.

El episodio ocurrió este domingo en el barrio Valle Grande, precisamente en inmediaciones de calle San Miguel y Calle 6, hasta donde llegaron efectivos de la Comisaría 35ª tras recibir un pedido de auxilio.

Un forcejeo y un hallazgo inesperado Al ingresar al domicilio, los policías entrevistaron a una mujer de 39 años, quien manifestó que su pareja se encontraba alterada y que habría intentado agredirla físicamente.

Durante la intervención se produjo un forcejeo en el acceso a la vivienda. Los uniformados finalmente lograron reducir al hombre, de 30 años, quien quedó detenido por el episodio de violencia.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos advirtieron desde el ingreso abierto de una habitación que había una importante cantidad de plantas. Ante la sospecha de que se tratara de una especie vinculada a estupefacientes, se dio intervención al fuero de Flagrancia y a personal de la División Drogas Ilegales.