Detuvieron a un hombre con una pistola adulterada, municiones y cocaína en Chimbas

Un operativo policial realizado en Chimbas terminó con la detención de un hombre de 31 años que llevaba un arma de fuego con la numeración adulterada, más de 20 municiones y cocaína lista para su presunta comercialización.

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El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de Benavídez y Chacabuco , en Villa Juan XXIII , luego de un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales , que realizaban recorridas preventivas en jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este , observaron a un hombre en actitud sospechosa. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó huir, pero fue alcanzado a pocos metros.

Durante el palpado preventivo, los policías encontraron en un bolso tipo bandolera una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros con el número de serie adulterado , además de dos cargadores con 21 municiones en total: uno con 12 proyectiles y otro con 9.

El detenido fue identificado por la Policía como Pelayes , de 31 años.

En el marco del procedimiento intervino personal del Departamento Drogas Ilegales, que secuestró ocho dosis de cocaína, con un peso aproximado de 2 gramos, y otro envoltorio con 12 gramos de la misma sustancia.

La causa quedó a disposición de la Justicia. El hombre fue vinculado a una investigación por portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, mientras que también se iniciaron actuaciones por la tenencia de estupefacientes.