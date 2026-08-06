    • 6 de agosto de 2026 - 10:46

    Detuvieron a un hombre con una pistola adulterada, municiones y cocaína en Chimbas

    El procedimiento se realizó en Villa Juan XXIII tras un llamado al 911 por presuntas detonaciones. El sospechoso intentó escapar, pero fue reducido por la Policía.

    Pistola secuestrada en Chimbas.

    Pistola secuestrada en Chimbas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo policial realizado en Chimbas terminó con la detención de un hombre de 31 años que llevaba un arma de fuego con la numeración adulterada, más de 20 municiones y cocaína lista para su presunta comercialización.

    Leé además

    Los detenidos tienen 28 y 22 años, son de apellido Maurín y Aballay, según informaron fuentes policiales. 

    Santa Lucía: utilizaron a un bebé para esconder una pistola durante un operativo policial
    Muerte en Córdoba.

    Detuvieron al esposo de una mujer que murió quemada: creen que simuló un accidente para ocultar un femicidio

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de Benavídez y Chacabuco, en Villa Juan XXIII, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

    Según informaron fuentes policiales, efectivos del Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, que realizaban recorridas preventivas en jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este, observaron a un hombre en actitud sospechosa. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó huir, pero fue alcanzado a pocos metros.

    Droga secuestrada en Chimbas.

    Droga secuestrada en Chimbas.

    Durante el palpado preventivo, los policías encontraron en un bolso tipo bandolera una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros con el número de serie adulterado, además de dos cargadores con 21 municiones en total: uno con 12 proyectiles y otro con 9.

    El detenido fue identificado por la Policía como Pelayes, de 31 años.

    En el marco del procedimiento intervino personal del Departamento Drogas Ilegales, que secuestró ocho dosis de cocaína, con un peso aproximado de 2 gramos, y otro envoltorio con 12 gramos de la misma sustancia.

    La causa quedó a disposición de la Justicia. El hombre fue vinculado a una investigación por portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, mientras que también se iniciaron actuaciones por la tenencia de estupefacientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Comisaría 31ra.

    Cinco policías fueron detenidos por la presunta golpiza a un preso en una comisaría de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Candela Arizaga.

    Candela Arizaga negó la violencia de género y aseguró que quiere "ver pronto" a Facundo Moyano: "Tuve un brote"

    Investigación sobre robos millonarios en San Juan.

    Crece la sospecha de que el mismo ladrón actuó en el robo a la joyería M&G y a la familia Bonanno

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ex detective de la Policía de San Juan, investigado y a juicio por un brutal hecho contra su hermano. 

    Ex detective de la Policía de San Juan irá a juicio por atacar a machetazos y amenazar de muerte a su hermano

    Por Redacción Diario de Cuyo