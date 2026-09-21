Siniestro fatal en Pocito: su novia se preocupó porque no llegaba y lo encontró muerto junto a su moto

Un hombre de 39 años murió durante la madrugada de este lunes en Pocito , luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en motocicleta . La víctima fue encontrada por su pareja, quien se había preocupado porque había salido a comprar y no regresaba.

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El hecho ocurrió alrededor de las 00.30 , en el Callejón Roger Ballet , entre Ruta 40 y calle Mendoza, aproximadamente 800 metros hacia el oeste de la ruta. La víctima fue identificada como Franco Emanuel Reta , quien conducía una motocicleta Brava 150 cc.

De acuerdo con la información aportada por la UFI Delitos Especiales , Reta circulaba de este a oeste cuando, por motivos que son materia de investigación, perdió el control del rodado. La motocicleta terminó impactando contra un árbol ubicado al costado norte de la banquina.

Como consecuencia del impacto, el motociclista cayó a un zanjón ubicado a un costado del callejón, mientras que la moto quedó sobre la calzada. El hombre murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

El dato que marcó el dramático desenlace fue aportado por su pareja, Mariana Romero, de 31 años. Según relató, ambos habían estado reunidos en una vivienda ubicada a pocos metros del lugar y Reta había salido en su moto para realizar una compra.

Al pasar el tiempo y advertir que no regresaba, Romero decidió salir a buscarlo a pie por el callejón. Durante el recorrido observó la motocicleta al costado del camino y luego encontró a su pareja en el interior del zanjón.

Hasta el momento, las medidas realizadas en el lugar indican que se trató de un siniestro vial sin intervención de terceros. En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 7ma, personal de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales.

El fallecimiento fue constatado por personal médico de la ambulancia 107. Posteriormente, el cuerpo de Reta fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.