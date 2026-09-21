Franco Emanuel Reta, de 39 años, perdió la vida durante la madrugada luego de perder el control de su moto en inmediaciones de calle Mendoza y Ruta 40.

Tragedia en Pocito: murió un motociclista tras chocar contra un árbol y caer a un canal.

Un fatal accidente de tránsito se registró durante los primeros minutos de este lunes en Pocito, donde un hombre de 39 años murió luego de perder el control de la motocicleta que conducía, impactar contra un árbol y terminar dentro de un canal.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:25, en inmediaciones de calle Mendoza y Ruta 40. Personal policial llegó hasta el lugar luego de recibir un llamado de emergencia y allí se encontró con Mariana Romero, de 31 años, quien vive a pocos metros de donde se produjo el siniestro.

Según relató la mujer a los efectivos, la víctima era su pareja y fue identificada como Franco Emanuel Reta, de 39 años. El hombre circulaba a bordo de una motocicleta Brava de 150cc cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, perdió el dominio del rodado.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la moto impactó violentamente contra un árbol ubicado a la vera del camino y, producto del choque, Reta terminó cayendo al interior de un canal.

Minutos después llegó una ambulancia con personal médico. Tras examinar al motociclista, una profesional de la salud constató su fallecimiento en el lugar, como consecuencia de las graves lesiones sufridas.