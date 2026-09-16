    • 16 de septiembre de 2026 - 10:39

    [VIDEO] Pelea entre alumnos en Pocito terminó con uno de ellos herido de un puntazo

    La secuencia, de unos 30 segundos, fue registrada por otros menores. Un chico de 12 años recibió una herida de arma blanca, por lo que tuvo que ser asistido en el hospital.

    Los jóvenes protagonizaron una pelea en Pocito.

    Los jóvenes protagonizaron una pelea en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una pelea entre alumnos de sexto grado terminó con un chico de 12 años herido con un arma blanca y generó preocupación entre las familias de la comunidad educativa de Pocito. El episodio sucedió este martes y ahora un video registrado por otros menores permitió reconstruir parte de la secuencia.

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    Según se ve en las imáneges, todo comenzó con una discusión entre los chicos que fue escalando hasta la aparición de un elemento que sería un cuchillo.

    El episodio ocurrió durante la siesta de este martes, en la plaza ubicada junto a la escuela Antonino Aberastain. De acuerdo con la información conocida inicialmente, el menor sufrió una herida en la espalda y, después del episodio, regresó hasta el establecimiento para pedir ayuda.

    Ante la situación, el personal de la escuela dio aviso a la Policía y activó el protocolo correspondiente. El chico fue trasladado posteriormente al Hospital Federico Cantoni, donde recibió atención médica y quedó en observación. Según se informó, se encontraba fuera de peligro.

    El video de la pelea en la plaza

    La grabación que comenzó a circular tiene una duración aproximada de 30 segundos y fue realizada por otros menores que se encontraban en la plaza al momento del enfrentamiento. En las imágenes se observa a varios chicos alrededor mientras dos de ellos comienzan a discutir.

    En pocos segundos, la situación pasa de los insultos y empujones al enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Los demás permanecen cerca mientras algunos registran la escena con sus teléfonos celulares.

    La pelea continúa durante varios segundos y los protagonistas se desplazan por distintos sectores de la plaza, mientras quienes están alrededor observan lo que ocurre.

    En determinado momento, uno de los menores, que lleva puesto un uniforme escolar, realiza un movimiento hacia su mochila. Poco después aparece con un elemento de gran tamaño que aparenta ser un cuchillo en una de sus manos.

    A partir de allí, el enfrentamiento continúa, aunque la grabación no permite determinar por sí sola toda la mecánica de la agresión ni identificar con precisión el momento en que se produjo la herida que sufrió el chico de 12 años.

    Por esa razón, el video deberá ser analizado junto con el resto de los elementos reunidos en la investigación, para establecer cómo se desarrolló la pelea y en qué circunstancias terminó con el menor herido.

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