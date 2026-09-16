Escándalo: el hijo de un exjuez fue pescado teniendo sexo dentro de una Hilux y atacó a la policía

El hijo de un exjuez que fue pescado teniendo sexo dentro de una Hilux y que atacó a la policía

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Un hombre de 34 años y una mujer de 30 fueron demorados el pasado domingo por la mañana en un particular operativo policial que tuvo lugar en Laprida y Garibaldi. La Policía llegó al lugar luego de que un transeúnte señalara que dos personas mantenían relaciones sexuales dentro de una Hilux estacionada en la vía pública, en la ciudad de Rosario.

Cuando los agentes del Comando Radioeléctrico se acercaron a la camioneta, ambos se negaron a ser identificados, según consta en el acta policial. Es más, el hombre, Lucio F., señaló que podía hacerlos echar de la fuerza de seguridad porque su padre había sido juez y había condenado a la banda narco Los Monos.

Lucio F. fue esposado y metido en un patrullero. Se negó a hacerse el test de alcoholemia y narcolemia, por lo que su Hilux fue llevada por personal de Tránsito municipal hasta el corralón. En tanto, la mujer, Camila B., cabo primero de Prefectura, intentó entorpecer el operativo –según fuentes policiales–, y también fue aprehendida.

Antes de llevar a ambos demorados a la comisaría 15ª, el hombre comenzó a dar patadas dentro del móvil policial y rompió el cristal trasero de la puerta izquierda, lo que provocó escoriaciones en la cara de una suboficial por el estallido del cristal.