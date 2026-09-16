    • 16 de septiembre de 2026 - 11:56

    Dos obreros hallaron un cuerpo en un canal

    Dos obreros advirtieron la presencia del cadáver. Los restos serán trasladados a la Morgue Judicial para la autopsia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hallazgo del de un hombre en el interior de un canal de riego causó gran conmoción entre los vecinos de Pampa Blanca, Jujuy. Las autoridades judiciales y policiales montaron un amplio operativo en el lugar para preservar la escena y avanzar en la identificación de la víctima.

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    El hecho fue alertado cerca de las 15:45 de este martes, tras el llamado al sistema de emergencias por parte de dos obreros que realizaban labores en el sector. Al transitar por las inmediaciones del cauce, en la zona conocida como "El Chatarrero", los trabajadores divisaron los restos flotando en el agua y dieron aviso inmediato a la fuerza de seguridad.

    Intervención judicial y traslado a la morgue

    Efectivos de la Seccional Nº 45, pertenecientes a la Unidad Regional 6, acudieron al punto indicado y confirmaron la veracidad de la denuncia. Tras constatar la presencia del cadáver, se dio participación al Ayudante Fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien coordinó las actuaciones y dispuso la intervención de las áreas operativas.

    En el sitio trabajaron peritos de la División de Criminalística para la recolección de indicios, personal de la Brigada de Investigaciones para la toma de testimonios y miembros de Bomberos, quienes tuvieron a su cargo las tareas de extracción del cuerpo del cauce de riego.

    Una vez concluidos los peritajes en el terreno, las autoridades dispusieron el traslado de los restos hacia la Morgue Judicial de Alto Comedero. En dicho establecimiento se llevará a cabo el examen cadavérico y la autopsia de rigor, procedimientos que resultarán determinantes para establecer la causa exacta del deceso y lograr la identificación fehaciente del occiso.

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