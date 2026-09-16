Femicidio en Barreal: Camila Vecchiarello estaba embarazada cuando fue asesinada por su esposo

El examen realizado al cuerpo de Camila Agustina Vecchiarello confirmó que cursaba un embarazo reciente. La joven fue asesinada de varias puñaladas y por el crimen está imputado su pareja, Carlos Rivero.

La investigación por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, de 26 años, sumó un dato estremecedor: la autopsia realizada al cuerpo confirmó que la joven estaba embarazada al momento de ser asesinada. El resultado del examen forense se conoció mientras avanza la causa contra su pareja, Carlos Gonzalo Rivero, acusado por la Fiscalía de haberla atacado con dos cuchillos dentro del departamento que ambos ocupaban en Barreal, Calingasta.

El dato del embarazo surgió del examen médico realizado durante la autopsia y se incorporó como una de las novedades de la investigación. Camila murió durante la madrugada del domingo 13 de septiembre como consecuencia de una hemorragia severa provocada por múltiples heridas cortantes y punzantes, de acuerdo con los primeros resultados de la necropsia.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía de Delitos Especiales, Rivero y Camila habían regresado cerca de la medianoche al departamento donde residían mientras realizaban el curso para aspirantes a la Gendarmería Nacional. Cerca de la 1 de la madrugada, cuando ambos se encontraban solos, se habría producido el ataque.

La acusación sostiene que el hombre primero golpeó a Camila en el rostro y luego utilizó un cuchillo para provocarle varias heridas en la cara y en las manos. Para los investigadores, las lesiones en las manos son compatibles con heridas defensivas, es decir, producidas cuando la víctima intentaba protegerse.

Después, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal Adolfo Díaz, Rivero habría tomado otro cuchillo y le habría provocado dos profundas heridas en ambos lados del cuello. Esas lesiones habrían generado una hemorragia masiva que terminó provocando la muerte de la joven.