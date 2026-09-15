    • 15 de septiembre de 2026 - 16:08

    Un expolicía será juzgado por femicidio: su pareja apretó el gatillo

    Alejandro Lovera será sometido a un nuevo juicio con jurados populares luego de que el tribunal aceptara un planteo de la Fiscalía y la querella.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A casi nueve años de la muerte de Yuliana Chevalier, la causa tendrá un nuevo giro judicial. Alejandro Lovera, expolicía santafesino, será juzgado por femicidio después de que el tribunal hiciera lugar a un planteo de “hecho diverso” presentado por la Fiscalía de Cámara y la querella.

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    Chevalier murió el 18 de agosto de 2017 por un disparo autoinfligido en una vivienda de calle Pasteur al 1600, en San Francisco. El arma utilizada pertenecía a Lovera.

    La decisión provocó la suspensión del juicio que estaba en marcha contra el acusado. Ahora, el proceso deberá comenzar nuevamente ante otro tribunal y con participación de jurados populares.

    Pedido de justicia por Yuliana Chevalier en 2021.

    Pedido de justicia por Yuliana Chevalier en 2021.

    Lovera ya no enfrentará una acusación por homicidio culposo, sino por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género, figura que contempla como única pena la prisión perpetua.

    Una causa que atravesó distintas calificaciones

    Desde 2017, el expediente pasó por diferentes instancias judiciales, apelaciones y cambios en la calificación legal.

    Con el avance de la investigación y la incorporación de pruebas, la Fiscalía de Delitos Complejos sostuvo que habría existido una conducta negligente de Lovera al dejar su arma reglamentaria al alcance de la joven. En 2021, el ex policía pasó de estar imputado por homicidio calificado a homicidio culposo.

    El hecho ocurri&oacute; en el a&ntilde;o 2017 en una vivienda ubicada sobre calle Pasteur al 1600 de San Francisco.

    El hecho ocurrió en el año 2017 en una vivienda ubicada sobre calle Pasteur al 1600 de San Francisco.

    Durante la investigación también se analizó la posible figura de instigación al suicidio. Con el nuevo planteo aceptado por el tribunal, Lovera será acusado de femicidio en el próximo juicio.

    Desde el comienzo de la causa, familiares y allegados de Yuliana rechazaron la hipótesis del suicidio y sostuvieron que la joven fue víctima de un femicidio.

    El Doce

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