Femicidios en San Juan: 8 mujeres asesinadas desde 2020 y los años que volvieron a quedar marcados por 2 casos

La estadística permite reconstruir una parte de la violencia de género extrema en San Juan durante los últimos siete años. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina contabilizó dos víctimas en 2020 , una en 2021, dos en 2022 y una en 2024. En 2023 y 2025 la provincia no registró femicidios y en 2026, hasta septiembre, ya son dos los casos investigados bajo esa figura.

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El año comenzó con el femicidio de Pamela Rodríguez , una adolescente de 17 años asesinada el 23 de febrero en Calingasta. Su expareja, Ángelo Castillo , ingresó de madrugada a la vivienda y la atacó con un cuchillo mientras la joven estaba junto a su bebé. Pamela había denunciado previamente situaciones de violencia. Castillo intentó escapar hacia la zona del río, pero fue detenido poco después.

El expediente terminó con una condena a prisión perpetua . En febrero de 2022, un tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza, Maximiliano Blejman y Juan Bautista Bueno condenó a Castillo por homicidio doblemente agravado.

A fines de ese mismo año ocurrió el segundo femicidio: Hilda Rosa Tobares , una docente jubilada asesinada en su casa de Villa Ramos, Chimbas, el 18 de diciembre. Recibió múltiples heridas de arma blanca y la investigación llevó hasta Jorge Luis Barahona , señalado como su pareja o amante.

El caso tuvo un desenlace judicial muy diferente. En diciembre de 2023, Barahona fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por homicidio simple, pese a que la Fiscalía había solicitado prisión perpetua. Sin embargo, en 2025 la Corte de Justicia de San Juan revocó esa condena, lo absolvió por el beneficio de la duda y ordenó su libertad. El expediente quedó así sin una condena firme por el asesinato.

2021: Brenda Flores

En octubre de 2021, Brenda Flores, de 30 años y madre de tres hijos, fue asesinada en Media Agua, Sarmiento. Su pareja, Marcelo Vilchez, la atacó con al menos 15 puñaladas en el domicilio que habían compartido. Después del crimen, Vilchez se suicidó ahorcándose.

Marcelo Vilchez se quitó la vida tras asesinar a su pareja Brenda Flores.

Por esa razón, el expediente no tuvo un juicio ni una condena contra el femicida: la muerte del acusado extinguió la acción penal.

2022: Yoselí Rodríguez y Susana Pérez

El primer día de 2022, Yoselí Rodríguez, una niña de 10 años, fue violada y asesinada en Media Agua, Sarmiento. El responsable fue su primo, Juan Carlos Rodríguez, quien incluso participó inicialmente de la búsqueda de la menor. Las pericias genéticas terminaron vinculándolo directamente con el crimen.

Yoselí Rodríguez fue violada y asesinada por su primo después de la recibida del Año Nuevo en 2022.

El desenlace llegó rápidamente. En marzo de 2022, Rodríguez reconoció el crimen en un juicio abreviado y fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente agravado, entre ellos por violencia de género.

El segundo caso de ese año fue el de Susana María Pérez, asesinada el 3 de diciembre en Pocito. Su pareja, Antonio David Pelaytay, le disparó en la cabeza con una escopeta.

El femicida de Susana Pérez fue condenado a perpetua tras aceptar un juicio abreviado.

El acusado terminó reconociendo su responsabilidad y recibió prisión perpetua. La condena fue dictada por unanimidad en mayo de 2023.

2024: Yanina Pérez

El 15 de febrero de 2024, Yanina Pérez fue asesinada en las puertas del cementerio de Angaco, donde trabajaba. Su expareja, Ariel Omar Pérez, alias “El Guascazo”, la atacó con un cuchillo y luego escapó. El hombre tenía antecedentes de violencia contra otras mujeres y finalmente fue detenido.

Yanina Pérez y su femicida "El Guascazo"

El expediente tuvo varias idas y vueltas. En agosto de 2025 se informó una condena a prisión perpetua mediante juicio abreviado, por homicidio triplemente agravado por alevosía, vínculo y contexto de violencia de género, además de una condena previa que fue unificada.

2026: Gemma Álvarez y Camila Vechiarello

El dato vuelve a cambiar en 2026. El 30 de julio, Gemma Giselle Álvarez, de 34 años, fue asesinada en la zona de La Costanera, en Chimbas. La investigación determinó que había sido atacada con 31 heridas de arma blanca y apuntó contra su expareja, Matías Exequiel Marín.

El caso generó especial repercusión porque Gemma había denunciado a Marín por violencia de género el 1 de julio, apenas 29 días antes del crimen.

Marín fue detenido y recibió un año de prisión preventiva. La defensa intentó revertir esa medida, pero la Justicia decidió mantenerlo detenido. La causa todavía no tiene sentencia porque se encuentra en etapa de investigación.

El femicidio de Gemma Álvarez está en etapa investigativa y tiene como sospechoso al esposo y padre de su hija Matías Marín.

Y ahora, en septiembre, San Juan vuelve a investigar otro femicidio. Camila Agustina Vechiarello, de 26 años y oriunda de Rosario, fue encontrada sin vida en Barreal, Calingasta. La joven se encontraba en la zona realizando su formación como aspirante a Gendarmería Nacional. Presentaba múltiples heridas de arma blanca y su pareja Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, Riveros quedó bajo custodia mientras la UFI Delitos Especiales reconstruye las últimas horas de la víctima.

Carlos Gonzalo Riveros y Camila Agustina Vechiarello.

A diferencia de los casos más antiguos, el expediente de Camila recién comienza: la Justicia todavía debe determinar cómo ocurrió el crimen, cuál fue la responsabilidad de la persona detenida y si finalmente la causa queda formalmente encuadrada como femicidio.

Los años que volvieron a tener dos casos

Con la información judicial disponible, 2026 se convirtió en el tercer año desde 2020 en el que San Juan registra dos femicidios, después de 2020 y 2022. La diferencia es que mientras aquellos años ya tienen sus expedientes cerrados o avanzados, los dos casos de 2026 todavía están abiertos.

El recorrido también muestra desenlaces muy distintos: perpetuas para los responsables de Pamela Rodríguez, Yoselí Rodríguez y Susana Pérez; suicidio del agresor en el caso de Brenda Flores; una absolución que dejó sin condena el crimen de Hilda Tobares y dos expedientes que todavía buscan justicia en 2026.