    • 14 de septiembre de 2026 - 10:54

    San Juan abre una nueva convocatoria para proyectos con potencial para convertirse en startups

    El Concurso Innovación Startup lanza su segunda edición, con premios de $5 millones y acompañamiento especializado para cinco proyectos innovadores con potencial de crecimiento y escalabilidad.

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    El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, abre por segundo año consecutivo el Concurso Innovación Startup. Se trata de una iniciativa impulsada desde la Dirección de Transferencia e Innovación, destinada a identificar y fortalecer proyectos innovadores con potencial para convertirse en startups o emprendimientos de alto impacto.

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    Para participar, los interesados deberán inscribirse completando el formulario disponible en la página de CECI (www.cecisanjuan.gob.ar). La convocatoria estará abierta desde el lunes 14 de septiembre hasta el lunes 5 de octubre de 2026, inclusive.

    El concurso forma parte del Programa Innovación con Impacto y constituye una de las herramientas que el gobierno de Marcelo Orrego desarrolla para estimular y fortalecer emprendimientos basados en innovación, conocimiento y tecnología, con capacidad de generar nuevas oportunidades, diversificar las actividades económicas y productivas y dar respuesta a desafíos del San Juan del futuro.

    La propuesta está orientada a equipos que no solo tengan una buena idea, sino que estén desarrollando una solución innovadora a un problema concreto, con potencial para transformarse en un emprendimiento sostenible, crecer, alcanzar nuevos mercados y generar impacto. En este sentido, pueden presentarse proyectos en diferentes etapas de desarrollo, desde ideas y prototipos hasta iniciativas que ya cuentan con productos mínimos viables, validaciones, usuarios, clientes o primeras ventas.

    Los proyectos podrán pertenecer a cualquier sector de actividad, aunque tendrán prioridad aquellos vinculados con áreas estratégicas para el desarrollo provincial, como minería, agroindustria, energías y eficiencia energética, gestión eficiente del agua, tecnologías digitales, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y economía del conocimiento, entre otras.

    En esta edición serán seleccionados cinco proyectos ganadores. Cada uno recibirá un premio económico de $5.000.000 y accederá a un proceso de incubación personalizado, con asistencia técnica especializada.

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