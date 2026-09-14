San Juan abre una nueva convocatoria para proyectos con potencial para convertirse en startups

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, abre por segundo año consecutivo el Concurso Innovación Startup. Se trata de una iniciativa impulsada desde la Dirección de Transferencia e Innovación, destinada a identificar y fortalecer proyectos innovadores con potencial para convertirse en startups o emprendimientos de alto impacto.
Para participar, los interesados deberán inscribirse completando el formulario disponible en la página de CECI (www.cecisanjuan.gob.ar). La convocatoria estará abierta desde el lunes 14 de septiembre hasta el lunes 5 de octubre de 2026, inclusive.
El concurso forma parte del Programa Innovación con Impacto y constituye una de las herramientas que el gobierno de Marcelo Orrego desarrolla para estimular y fortalecer emprendimientos basados en innovación, conocimiento y tecnología, con capacidad de generar nuevas oportunidades, diversificar las actividades económicas y productivas y dar respuesta a desafíos del San Juan del futuro.
La propuesta está orientada a equipos que no solo tengan una buena idea, sino que estén desarrollando una solución innovadora a un problema concreto, con potencial para transformarse en un emprendimiento sostenible, crecer, alcanzar nuevos mercados y generar impacto. En este sentido, pueden presentarse proyectos en diferentes etapas de desarrollo, desde ideas y prototipos hasta iniciativas que ya cuentan con productos mínimos viables, validaciones, usuarios, clientes o primeras ventas.
Los proyectos podrán pertenecer a cualquier sector de actividad, aunque tendrán prioridad aquellos vinculados con áreas estratégicas para el desarrollo provincial, como minería, agroindustria, energías y eficiencia energética, gestión eficiente del agua, tecnologías digitales, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y economía del conocimiento, entre otras.
En esta edición serán seleccionados cinco proyectos ganadores. Cada uno recibirá un premio económico de $5.000.000 y accederá a un proceso de incubación personalizado, con asistencia técnica especializada.