Histórico giro en la educación pública: San Juan actualiza las normas para enseñar oficios

El Gobierno de San Juan puso fin a un estancamiento de más de tres décadas en el sistema de formación para el trabajo. Mediante la promulgación del Decreto Nº 00952-ME-2026, se aprobó un régimen renovado para el ingreso, ordenamiento y ascenso de los aspirantes a cargos interinos y suplencias en las Escuelas Técnicas de Capacitación Laboral.
La normativa deja oficialmente sin efecto al histórico Decreto Nº 1450-MEC-1991 y a la Resolución Nº 1229-ME-1992, marcos reglamentarios que no registraban actualizaciones sustanciales desde el año 2010.
Un salto cualitativo en la educación de San Juan
Hasta la firma del nuevo decreto, la asignación de horas y cargos en las Escuelas Técnicas de Capacitación Laboral se regía por parámetros que no reflejaban las demandas tecnológicas contemporáneas ni exigían formalmente aptitudes de enseñanza. La reforma introduce un Valorador de Antecedentes y Méritos junto con una escala actualizada de Competencia de Títulos, priorizando que el personal a cargo de los talleres de oficios posea tanto experiencia en la especialidad como formación pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
“Después de 36 años necesitábamos actualizar las reglas con las que se seleccionan quienes tienen la responsabilidad de enseñar un oficio. La formación para el trabajo necesita docentes e instructores preparados, con conocimiento técnico y también con herramientas pedagógicas para acompañar a los estudiantes”, destacó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.
La funcionaria remarcó además el impacto social de la medida: “Esta actualización pone en relieve a las escuelas técnicas de capacitación laboral y permite que la formación que brindamos esté más vinculada con las necesidades actuales de San Juan, con mejores condiciones para que quienes estudian allí puedan adquirir herramientas que les sirvan para su desarrollo laboral”.
Ejes clave del nuevo régimen de puntuación y selección
El sistema estará administrado de manera directa por la Junta de Clasificación Docente Rama Técnica, garantizando transparencia mediante el cómputo de antecedentes, títulos y puntajes en una grilla unificada:
- Jerarquización por Competencia de Títulos: se confeccionarán listados excluyentes divididos en tres categorías claras:
- Docente: para postulantes con titulación pedagógica de base.
- Habilitante: para profesionales o técnicos con saberes disciplinares específicos.
- Supletorio: para aspirantes con idoneidad comprobada en el oficio sin título docente de grado.
- Tope de Antecedentes de Ingreso (50 Puntos): se evaluará el promedio de calificaciones de egreso, la antigüedad del título y, de forma prioritaria, la experiencia acumulada específicamente dentro de los establecimientos de capacitación laboral de la provincia.
- Formación Continua y Actualización: se dará peso a la capacitación en nuevas tecnologías, procesos productivos modernos y metodologías de enseñanza aplicadas.
Una red que conecta a sanjuaninos con el empleo
Las Escuelas Técnicas de Capacitación Laboral forman la columna vertebral del sistema de artes y oficios en San Juan, albergando una amplia diversidad de carreras cortas y talleres de rápida inserción laboral. Entre sus propuestas más demandadas figuran:
- Especialidades operativas e industriales: Técnica bancaria, administración, informática, dibujo publicitario y fotografía.
- Oficios tradicionales y producción: Cerámica, artesanías, apicultura, producción agropecuaria y áreas del hogar (corte y confección, bordado, peluquería).
- Idiomas y capacitación técnica: Inglés aplicado a los negocios y servicios.
Con esta reestructuración, el Ministerio de Educación busca profesionalizar las aulas para que los egresados cuenten con herramientas reales frente a un mercado laboral cada vez más competitivo y dinámico.