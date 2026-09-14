Histórico giro en la educación pública: San Juan actualiza las normas para enseñar oficios

A través de un decreto, San Juan implementa un sistema de selección docente basado en capacitación tecnológica y competencias pedagógicas.

El Gobierno de San Juan puso fin a un estancamiento de más de tres décadas en el sistema de formación para el trabajo. Mediante la promulgación del Decreto Nº 00952-ME-2026, se aprobó un régimen renovado para el ingreso, ordenamiento y ascenso de los aspirantes a cargos interinos y suplencias en las Escuelas Técnicas de Capacitación Laboral.

La normativa deja oficialmente sin efecto al histórico Decreto Nº 1450-MEC-1991 y a la Resolución Nº 1229-ME-1992, marcos reglamentarios que no registraban actualizaciones sustanciales desde el año 2010.

Un salto cualitativo en la educación de San Juan Hasta la firma del nuevo decreto, la asignación de horas y cargos en las Escuelas Técnicas de Capacitación Laboral se regía por parámetros que no reflejaban las demandas tecnológicas contemporáneas ni exigían formalmente aptitudes de enseñanza. La reforma introduce un Valorador de Antecedentes y Méritos junto con una escala actualizada de Competencia de Títulos, priorizando que el personal a cargo de los talleres de oficios posea tanto experiencia en la especialidad como formación pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Después de 36 años necesitábamos actualizar las reglas con las que se seleccionan quienes tienen la responsabilidad de enseñar un oficio. La formación para el trabajo necesita docentes e instructores preparados, con conocimiento técnico y también con herramientas pedagógicas para acompañar a los estudiantes”, destacó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

La funcionaria remarcó además el impacto social de la medida: “Esta actualización pone en relieve a las escuelas técnicas de capacitación laboral y permite que la formación que brindamos esté más vinculada con las necesidades actuales de San Juan, con mejores condiciones para que quienes estudian allí puedan adquirir herramientas que les sirvan para su desarrollo laboral”.