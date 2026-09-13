    • 13 de septiembre de 2026 - 13:59

    Buscan a un hombre de 39 años que desapareció en San Juan hace cuatro días

    Se trata de Ángel, cuyo paradero se desconoce desde el 9 de septiembre. La Policía difundió las características del hombre y pidió colaboración a la sociedad.

    El hombre es buscado desde hace cuatro días.&nbsp;

    El hombre es buscado desde hace cuatro días. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal solicitaron colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Ángel Acosta Roldán, de 39 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de septiembre.

    Leé además

    Una joven asaltó a un hombre de 71 años en Rawson. 

    Una joven intentó robarle a un jubilado de 71 años en Rawson y terminó presa
    horror: un hombre asesino al novio de su ex de una punalada en el cuello

    Horror: un hombre asesinó al novio de su ex de una puñalada en el cuello

    Según la información difundida a través del programa provincial San Juan Te Busca, Acosta tiene una contextura física mediana, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto, tipo ondulado y de color negro. Además, posee bigote y barba corta y cuenta con tatuajes en ambos brazos y en una de sus piernas.

    Al momento de ausentarse vestía una remera térmica de mangas largas negra, un chaleco tipo rompeviento de color negro, pantalón de buzo negro y zapatillas negras.

    Desde los organismos de seguridad pidieron a quienes puedan aportar algún dato que permita establecer dónde se encuentra que se comuniquen de manera anónima al 911.

    La búsqueda continúa y cualquier información puede resultar clave para localizar al hombre.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela en El Palomar.

    Balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela en El Palomar

    un hombre ataco a una mujer con una piedra y fue detenido por odio a la identidad de genero

    Un hombre atacó a una mujer con una piedra y fue detenido por odio a la identidad de género

    Imagen ilustrativa. 

    Qué se sabe sobre el hombre que fue hallado muerto dentro de una combi estacionada en Albardón

    detuvieron a dos mujeres trans acusadas de drogar y robarle a un hombre que aparecio con un acv en su auto

    Detuvieron a dos mujeres trans acusadas de drogar y robarle a un hombre que apareció con un ACV en su auto