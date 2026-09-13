Buscan a un hombre de 39 años que desapareció en San Juan hace cuatro días

Se trata de Ángel, cuyo paradero se desconoce desde el 9 de septiembre. La Policía difundió las características del hombre y pidió colaboración a la sociedad.

La Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal solicitaron colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Ángel Acosta Roldán, de 39 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de septiembre.

Según la información difundida a través del programa provincial San Juan Te Busca, Acosta tiene una contextura física mediana, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto, tipo ondulado y de color negro. Además, posee bigote y barba corta y cuenta con tatuajes en ambos brazos y en una de sus piernas.

Al momento de ausentarse vestía una remera térmica de mangas largas negra, un chaleco tipo rompeviento de color negro, pantalón de buzo negro y zapatillas negras.

Desde los organismos de seguridad pidieron a quienes puedan aportar algún dato que permita establecer dónde se encuentra que se comuniquen de manera anónima al 911.