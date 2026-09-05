Qué se sabe sobre el hombre que fue hallado muerto dentro de una combi estacionada en Albardón

Un hombre fue encontrado muerto este sábado al mediodía dentro de una combi que estaba estacionada en una zona de Albardón. La víctima fue identificada como Jorge Chávez, de aproximadamente 60 años . La Policía y la Justicia intervinieron en el lugar para determinar qué ocurrió y reconstruir las últimas horas de la víctima.

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El episodio se produjo en calle Rawson, después de Amarfil. Según las primeras actuaciones, el vehículo estaba detenido cuando los efectivos llegaron y encontraron a Chávez en su interior, sin signos vitales.

El hombre era la única persona que se encontraba dentro de la combi al momento del hallazgo. A partir de allí se puso en marcha el protocolo correspondiente y se preservó la escena para realizar las primeras pericias.

Uno de los primeros aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el vehículo no presentaba indicios de haber protagonizado un accidente de tránsito.

A las características del hallazgo se sumó otro elemento que ahora forma parte de las averiguaciones. Según las primeras informaciones, Chávez habría sido encontrado sin ropa de la cintura para abajo, una circunstancia que llamó la atención de los investigadores y que deberá ser analizada para determinar si guarda alguna relación con el fallecimiento.

Una situación que llamó la atención de los investigadores

Por el momento, este dato no permite establecer por sí solo qué ocurrió ni implica necesariamente que haya existido una situación violenta. Será la investigación la que determine su relevancia.

Además, durante las primeras actuaciones no se observaron signos evidentes de violencia en el cuerpo. Los investigadores no detectaron heridas compatibles con un arma blanca o de fuego ni lesiones que, a simple vista, permitieran afirmar que el hombre había sido víctima de una agresión física.

Ahora, las autoridades judiciales trabajan para establecer las circunstancias de la muerte y aguardan los resultados de las pericias y estudios correspondientes.