Identificaron al hombre que fue hallado muerto en un departamento céntrico

Un hombre fue hallado muerto, cerca del mediodía de este martes, en su departamento de Diagonal 25 de Mayo al 270 de la ciudad de Neuquén . La víctima tenía de 56 años, residía en la capital provincial desde hace un par de años, pero que era oriundo de la provincia de Mendoza.

Horror en Misiones: detuvieron a un hombre por intentar cambiar a dos de sus hijos por camionetas

Impactante video: un rayo alcanzó a un hombre frente a una casa, se levantó y siguió caminando

Lo encontró sin vida una mujer que había llegado al departamento para realizar tareas de limpieza. El comisario Llaytuqueo confirmó que el hallazgo tuvo lugar alrededor de las 11, en un departamento del tercer piso de un edificio ubicado en pleno centro neuquino.

Se desempeñaba como empleado de una empresa que presta servicios petroleros y su ausencia laboral sin justificación ni comunicación fue el llamó la atención de sus colegas. Posteriormente, fue la mujer de la limpieza la que ingresó y lo encontró muerto.

La víctima fue identificado como Fabio Alejandro Vallejos y su fallecimiento es investigado por la Fiscalía de Homicidios.

Cuando ingresaron, lo primero que se vio fue que el hombre estaba recostado sobre una cama y presentaba signos que llamaron la atención. De acuerdo con lo informado, los primeros indicios mostraron signos de violencia. La víctima presentaba golpes y laceraciones en el rostro, aunque todavía se debe establecer con precisión cuáles fueron las lesiones que sufrió y qué relación tuvieron con su muerte.

Para esclarecer estas circunstancias se inició una investigación que quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios. La fiscal María Eugenia Inaudi. Interviene en el caso junto con personal de Criminalística, Medicina Forense y la División Homicidios de la Policía.

Un dato a tener en cuenta es que la puerta de acceso al departamento no estaba forzada cuando fue encontrado el cuerpo, tal como lo informó el comisario. Tampoco los vecinos manifestaron haber escuchado gritos, detonaciones o ruidos que permitieran advertir que se estaba produciendo algún hecho violento.

Maria Isabel Sanchez

La Policía trabaja sobre distintas hipótesis y no descarta que otra persona haya participado de la muerte. Esa posibilidad surgió a partir de los primeros indicios encontrados en el cuerpo, aunque eso lo podría determinar la autopsia. Otro aporte que podría sumar para esclarecer el lamentable desenlace es el registro de cámaras de seguridad de la zona.