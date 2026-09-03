Horror: buscaban a un hombre de 61 años y lo encontraron muerto en un departamento

Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, fue encontrado muerto este miércoles por la tarde en un departamento de su propiedad en el barrio Paraná XIV, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, después de que sus familiares denunciaran que no lograban localizarlo.

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El cuerpo presentaba “claros indicios de una muerte violenta” y la Justicia ordenó la intervención de la División Homicidios para determinar qué ocurrió y si hubo participación de terceros.

El hombre fue localizado en un inmueble ubicado en la zona de Churruarín y Juan Manuel de Rosas, que estaba refaccionando con la intención de ponerlo en alquiler. Familiares y efectivos policiales participaron de la búsqueda y lograron acceder al departamento por el sector trasero.

Bassi era buscado luego de que sus familiares advirtieran que no podían localizarlo y realizaran un pedido ante la Policía. La búsqueda llevó finalmente hasta el inmueble que la víctima estaba arreglando.

La familia lo buscaba y encontraron el cuerpo dentro de un departamento

Al ingresar, encontraron al hombre muerto y observaron signos que hicieron sospechar que el fallecimiento se había producido en circunstancias violentas. El episodio, que inicialmente había sido tratado como una “muerte dudosa”, quedó entonces bajo investigación judicial.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las lesiones que presentaba el cuerpo ni la mecánica de la muerte, por lo que tampoco está confirmado oficialmente que se haya tratado de un homicidio. Los investigadores buscan establecer si intervino otra persona.

Qué investiga la Justicia por la muerte de Rodolfo Bassi

El fiscal Juan Pereyra dispuso la intervención de la División Homicidios, personal de Policía Científica y especialistas forenses para realizar las pericias correspondientes dentro del departamento.

Una de las tareas centrales será reconstruir los últimos movimientos de Bassi y determinar qué ocurrió en el inmueble antes de que fuera encontrado.

Desde la Policía indicaron que la “investigación se encuentra encaminada”, aunque no brindaron mayores precisiones sobre las medidas realizadas ni sobre la eventual existencia de sospechosos.

Las pericias y los estudios forenses serán determinantes para establecer la causa concreta de la muerte y si hubo participación de terceras personas.