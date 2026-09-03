    • 3 de septiembre de 2026 - 07:53

    Conmoción: atacó a cuchillazos a su pareja y a su hijastra durante una discusión

    Una de las víctimas tuvo que ser trasladada al Hospital Madariaga por la gravedad de las heridas. El sospechoso quedó notificado en una causa por tentativa de femicidio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 48 años fue detenido en Posadas acusado de atacar con un arma blanca a su pareja y a su hijastra durante una discusión. Ambas sufrieron heridas en la espalda y una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital local para recibir atención médica.

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    El hecho ocurrió este martes por la noche, alrededor de las 20, en una casa ubicada en la chacra 139 de la capital de Misiones. Según las primeras averiguaciones, el hombre, identificado como Julio R., habría agredido a las dos mujeres en medio de una pelea.

    Las víctimas sufrieron varias lesiones en la zona dorsal. Tras recibir asistencia médica, una de ellas fue derivada al Hospital Madariaga debido a la gravedad de las heridas y para recibir una atención de mayor complejidad.

    Luego del ataque, efectivos del Comando Táctico Especial Oeste intervinieron en la casa donde ocurrió el hecho y detuvieron al sospechoso. Posteriormente, el hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Séptima, donde quedó a disposición de la Justicia.

    Por disposición del magistrado interviniente, el acusado permanecerá detenido y fue formalmente notificado por el delito de femicidio en grado de tentativa.

    La investigación continúa para determinar cómo ocurrió el ataque y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

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