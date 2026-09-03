Detuvieron a un policía en Caucete acusado de agredir y amenazar con el arma a su expareja

Un oficial inspector de la Policía de San Juan fue detenido este jueves luego de ser denunciado por su expareja por un presunto episodio de violencia de género ocurrido durante el fin de semana en Rawson. Según fuentes del caso, el efectivo habría agredido a la mujer y luego la habría amenazado con su arma reglamentaria.

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El detenido fue identificado como Mauricio Ruarte, quien presta servicio en la Unidad Rural N°1, con asiento en Caucete. De acuerdo con las primeras versiones, la aprehensión se produjo en la dependencia policial ubicada en el paraje Vallecito, aunque previamente se realizó un procedimiento en su domicilio de Rawson.

La medida fue solicitada por la fiscal Florencia Pons Belmonte, de la UFI CAVIG, y ordenada por la jueza de Garantías Gloria Chicón, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de lesiones y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron la pistola 9 milímetros que el efectivo tenía asignada como arma reglamentaria.

Según trascendió, la denunciante es la expareja de Ruarte y el episodio habría ocurrido durante el fin de semana, en Rawson.

De acuerdo con la versión aportada por fuentes vinculadas al caso, el policía habría ido a buscar a la mujer y se habría enfurecido al encontrarla conversando con un amigo. En ese contexto se habría producido un forcejeo durante el cual presuntamente la agredió.

La situación habría escalado luego, cuando el efectivo habría sacado su arma reglamentaria y apuntado tanto contra su expareja como contra el hombre que se encontraba con ella.

Por el momento, son los principales detalles que trascendieron de la investigación. La fiscalía tiene previsto avanzar con la formalización de la causa durante este jueves o viernes, instancia en la que podrían conocerse mayores precisiones sobre lo ocurrido y la situación procesal del acusado.

Mientras tanto, Ruarte permanecerá detenido en una dependencia de la Policía de San Juan.