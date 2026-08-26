Padres en la mira de la Justicia por disparar contra la Policía cuando quería detener a sus hijos por un presunto robo

Un procedimiento policial por un presunto robo terminó en un violento enfrentamiento, disparos y una nueva causa judicial contra una pareja de La Bebida. Fredi Jesús Arrieta y Yohana Parra quedaron imputados por presuntamente atacar a policías cuando los efectivos llegaron a su vivienda para investigar un hecho en el que estarían involucrados sus hijos.

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El episodio ocurrió en el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia , y la Justicia abrió una investigación de dos meses para determinar cómo se produjo el intercambio de disparos y establecer el origen de las municiones secuestradas.

Según la versión expuesta por la Fiscalía, los policías llegaron al domicilio en el marco de una investigación por un supuesto robo. El procedimiento habría comenzado con agresiones y el lanzamiento de objetos contra los uniformados.

La situación, de acuerdo con la acusación, se agravó cuando los efectivos intentaron detener a uno de los involucrados. En ese momento, Arrieta habría pedido un arma y Parra presuntamente se la entregó. La Fiscalía sostiene que el hombre comenzó a disparar contra el personal policial y que los efectivos respondieron al ataque.

Por este hecho, Arrieta fue imputado por lesiones en riña, portación de arma de fuego y daño agravado, mientras que Parra quedó acusada por lesiones en riña y daño agravado en calidad de coautora, es decir, como presunta participante del mismo hecho junto a otra persona.

Los imputados negaron haber atacado a la policía

Durante la audiencia, ambos acusados declararon y rechazaron la versión de la Fiscalía. La pareja aseguró que estaba dentro de su vivienda cuando los policías ingresaron y comenzaron a efectuar disparos.

También cuestionaron una de las pruebas centrales de la causa: el secuestro de cartuchos y municiones en la vivienda. Según su explicación, esos elementos no les pertenecían y habrían sido recogidos por niños en un descampado cercano. La Fiscalía, en cambio, los incorporó como evidencia para reconstruir el episodio.

Ahora deberán realizarse peritajes balísticos, estudios que permiten determinar el tipo de arma utilizada y establecer si las municiones o proyectiles están vinculados con los disparos efectuados durante el procedimiento.

El juez Juan Meglioli fijó un plazo de dos meses de Investigación Penal Preparatoria, la etapa en la que la Fiscalía reúne pruebas antes de definir si pide llevar el caso a juicio.

No se dictaron nuevas medidas de coerción contra la pareja porque ambos ya permanecen privados de la libertad por otras causas tramitadas en el fuero de Flagrancia. Mientras tanto, la investigación buscará esclarecer cuál de las dos versiones se ajusta a lo ocurrido durante el violento operativo.