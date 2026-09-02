Un agente en la mira tras robarle la tarjeta a un compañero y hacer compras en comercios cerca de la comisaría

Un agente de la Policía de San Juan fue detenido y quedó bajo investigación judicial luego de ser acusado de sustraerle la tarjeta de débito de Mercado Pago a un compañero de la dependencia y utilizarla para realizar compras en comercios de la zona de Chimbas .

[VIDEO] El indignante momento donde un adolescente le pisó la cabeza a un gato

Llegó hace 15 días a la comisaría y le quitaron el arma por un test de drogas: quién es el policía detenido por robarle la tarjeta de débito a su compañero

El efectivo fue identificado como Martín Gómez , quien había llegado recientemente a la comisaría y llevaba menos de 15 días prestando funciones. Anteriormente se encontraba destinado en la Casilla Centenario y, al momento del hecho, se encontraba sin arma reglamentaria .

La investigación es llevada adelante por el fiscal Nicolás Schiattino , de la UFI Delitos Especiales , junto con la ayudante fiscal Roxana Fernández .

El episodio ocurrió durante la noche del lunes, luego de que Gómez cumpliera un turno entre las 14 y las 22. De acuerdo con la denuncia, en un descuido habría tomado la tarjeta que se encontraba dentro de la billetera de un cabo primero , quien se desempeñaba como calabocero.

Una vez finalizado el turno, comenzaron a aparecer en el teléfono del damnificado notificaciones de compras realizadas con su tarjeta . Los consumos se concretaron en distintos locales comerciales ubicados en las inmediaciones de la dependencia. En total, el gasto habría superado los 100.000 pesos .

El cabo primero sospechó de Gómez después de haberlo observado en una zona donde los policías dejan sus pertenencias. Al día siguiente realizó la denuncia y se revisaron las cámaras de seguridad de los comercios.

Las imágenes habrían permitido identificar al agente mientras utilizaba la tarjeta junto a un conocido para realizar las compras. Ese material fue presentado ante la Fiscalía.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el jefe de la dependencia habría dispuesto que Gómez se tomara cinco días de licencia y no regresara a prestar servicio.

Agente detenido in fraganti

Sin embargo, cuando aparentemente ya se dirigía hacia la comisaría, habría descendido de un colectivo en la plaza de Chimbas e intentado realizar nuevamente compras con la tarjeta. Aunque ya había sido bloqueada, el movimiento generó una nueva notificación en el teléfono del cabo primero.

El damnificado alertó inmediatamente a sus compañeros y los efectivos salieron en busca de Gómez. Finalmente, fue interceptado y detenido, quedando a disposición de la Justicia.

Además, trascendió que Gómez habría tenido un antecedente de un test positivo para cocaína, situación que estaría vinculada con el hecho de que no portara su arma reglamentaria. Este aspecto deberá ser confirmado oficialmente en el marco de la investigación.