Robaron un auto en Capital y los atraparon tras una persecución que terminó en un barrio de Chimbas

La Policía recuperó el Toyota Etios y detuvo a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad. El segundo fue hallado escondido e intentó atacar a los efectivos con una ganzúa.

El Toyota Etios fue recuperado después de una persecución que terminó en el barrio API II.

Una persecución que comenzó durante la madrugada de este martes terminó con dos aprehendidos y un Toyota Etios recuperado en Chimbas. El vehículo había sido denunciado como robado minutos antes en Capital y fue localizado circulando a gran velocidad, con luces altas y en contramano.

Todo comenzó alrededor de las 3.30, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte recibieron por el CISEM la alerta por el robo de un Toyota Etios blanco. Poco después, un móvil policial se cruzó con el auto por calle Bonduel, casi Reconquista, y comenzó el seguimiento al advertir que el conductor no acataba las señales de alto.

La persecución continuó por Bonduel hacia el norte, ingresó al barrio La Amistad por un sector cercano al canal y siguió por Cipolletti hasta el Lote Hogar N°61. Desde allí, los ocupantes tomaron 25 de Mayo hacia el este mientras personal de Motorizada N°5 se sumaba al operativo.

La huida terminó cuando el vehículo ingresó por un puente al barrio API II. Allí, los ocupantes abandonaron el Toyota y escaparon a pie. En el lugar fue aprehendido primero un adolescente de 16 años, quien quedó a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia y fue trasladado al centro CAD.

El segundo sospechoso estaba escondido dentro de un auto abandonado Cerca de las 4.55, los efectivos localizaron al segundo implicado dentro de un Renault azul abandonado. Se trata de Páez Verón, de 19 años, quien, según el parte policial, se resistió al procedimiento con golpes de puño y patadas y habría amenazado a los uniformados con una ganzúa utilizada como arma blanca.