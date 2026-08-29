    • 29 de agosto de 2026 - 19:14

    Peligro vial por un gran pozo en una esquina clave: los vecinos dicen que es un problema sin fin

    Este pozo se ubica en la esquina de calles Mendoza y Comandante Cabot, en la zona del departamento Capital.

    Nuevamente se armó un pozo peligroso en la intersección de calles Mendoza y Comandante Cabot, en Capital.

    Nuevamente se armó un pozo peligroso en la intersección de calles Mendoza y Comandante Cabot, en Capital.

    Foto:

    Daniel Arias
    Por Fabiana Juarez

    La imagen habla por sí sola. Basta con ver el tacho de 200 litros y las dos cubiertas de auto que le introdujeron en el interior para imaginarse sus dimensiones. Es el pozo que se formó en la esquina de Calle Mendoza y Calle Comandante Cabot, en la zona de Capital, en el límite entre este departamento y Rawson.

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    Los vecinos de la zona no se sorprendieron con el pozo. Es más, algunos dijeron que hasta ‘lo extrañaban’. El fundamento: dicen que se formo hace más de un año, pero que sobrevive a toda reparación. ‘Hacemos el reclamo, después de varias insistencias vienen y lo arreglan. Pero, en un par de meses reaparece’, dijo Orlando Zárate un comerciante de la zona.

    Pese a las reparaciones, el pozo de la esquina de calles Mendoza y Cabot, en Capital, reaparece.

    Pese a las reparaciones, el pozo de la esquina de calles Mendoza y Cabot, en Capital, reaparece.

    El pozo de Capital y el riesgo de caídas

    Si bien ese pozo está justo en la intersección de calles Mendoza y Comandante Cabot, al término del angosto bulevar que divide ambos carriles de Mendoza, resulta un peligro para quienes los ciclistas y motociclistas que circulan de Norte a Sur y pegado al bulevar. Algunos no pudieron esquivarlo y protagonizaron una caída.

    ‘Lo que pasa es que cuando se vuelve a formar el pozo y a hundir el pavimento es difícil de verlo. Uno lo ve recién cuando lo tiene encima y ya es imposible evitarlo, por la cantidad de tránsito que circula por estas zonas. Algunos se cayeron por no poder esquivarlo’, dijo Alicia Noriega, vecina del lugar.

    Arreglos provisorios sin resultados

    Los vecinos contaron que a este pozo lo repararon varias veces, pero que los arreglos duran poco tiempo. ‘No sé si son empleados del municipio de Capital o de Vialidad lo que vienen y tapan el pozo y repavimentan el sector. Pero, con tanto tránsito, el arreglo dura poco’, dijo Marcelo Murúa.

    El vecino también contó que ahora el pozo se hizo más grande y profundo. Es por eso que empleados de alguna repartición llegaron hasta el lugar para señalizar el pozo y evitar siniestros viales. Le introdujeron en su interior un tacho de 200 litros y dos cubiertas de auto, junto a un cartel que alerta sobre el peligro. ‘Eso lo hicieron hace como dos semana, pero no volvieron para arreglarlo. Le pusieron tanta cosas que se convirtió en un estorbo para el tránsito’, dijo Murúa.

    Diario de Cuyo intentó comunicarse con Vialidad Provincial, ente responsable de la obras viales en las arterias provinciales, para conocer el origen de esta rotura y de su reparación, pero no hubo respuesta.

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