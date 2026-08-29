Peligro vial por un gran pozo en una esquina clave: los vecinos dicen que es un problema sin fin

Este pozo se ubica en la esquina de calles Mendoza y Comandante Cabot, en la zona del departamento Capital.

Nuevamente se armó un pozo peligroso en la intersección de calles Mendoza y Comandante Cabot, en Capital.

La imagen habla por sí sola. Basta con ver el tacho de 200 litros y las dos cubiertas de auto que le introdujeron en el interior para imaginarse sus dimensiones. Es el pozo que se formó en la esquina de Calle Mendoza y Calle Comandante Cabot, en la zona de Capital, en el límite entre este departamento y Rawson.

Los vecinos de la zona no se sorprendieron con el pozo. Es más, algunos dijeron que hasta ‘lo extrañaban’. El fundamento: dicen que se formo hace más de un año, pero que sobrevive a toda reparación. ‘Hacemos el reclamo, después de varias insistencias vienen y lo arreglan. Pero, en un par de meses reaparece’, dijo Orlando Zárate un comerciante de la zona.

Pese a las reparaciones, el pozo de la esquina de calles Mendoza y Cabot, en Capital, reaparece. Daniel Arias El pozo de Capital y el riesgo de caídas Si bien ese pozo está justo en la intersección de calles Mendoza y Comandante Cabot, al término del angosto bulevar que divide ambos carriles de Mendoza, resulta un peligro para quienes los ciclistas y motociclistas que circulan de Norte a Sur y pegado al bulevar. Algunos no pudieron esquivarlo y protagonizaron una caída.

‘Lo que pasa es que cuando se vuelve a formar el pozo y a hundir el pavimento es difícil de verlo. Uno lo ve recién cuando lo tiene encima y ya es imposible evitarlo, por la cantidad de tránsito que circula por estas zonas. Algunos se cayeron por no poder esquivarlo’, dijo Alicia Noriega, vecina del lugar.

Arreglos provisorios sin resultados Los vecinos contaron que a este pozo lo repararon varias veces, pero que los arreglos duran poco tiempo. ‘No sé si son empleados del municipio de Capital o de Vialidad lo que vienen y tapan el pozo y repavimentan el sector. Pero, con tanto tránsito, el arreglo dura poco’, dijo Marcelo Murúa.