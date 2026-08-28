    • 28 de agosto de 2026 - 08:10

    Un hombre murió tras descompensarse mientras jugaba al fútbol en una cancha de Capital

    Tenía 48 años y se desplomó durante un partido en un complejo deportivo.

    Imagen ilustrativa.

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    Un partido de fútbol entre amigos terminó de la peor manera durante la noche del jueves en Capital. Un hombre de 48 años se descompensó mientras jugaba y cayó al suelo. Pese a los intentos de reanimación, falleció poco después.

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    El hecho ocurrió en un complejo deportivo ubicado sobre el lateral de avenida Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Libertador. Según las primeras informaciones, el hombre, identificado por su apellido como Vega, se encontraba disputando un partido cuando sufrió una descompensación y cayó dentro de la cancha.

    Sus compañeros reaccionaron rápidamente y comenzaron a practicarle maniobras de RCP, mientras otras personas presentes en el predio dieron aviso al 911. Minutos después llegó una ambulancia con personal de emergencias, que continuó con las tareas de reanimación y trasladó al hombre de urgencia a un centro de salud. Sin embargo, ingresó sin signos vitales.

    La tragedia generó conmoción entre los jugadores y las personas que se encontraban en el complejo deportivo, donde también había otros partidos en desarrollo. Luego del fallecimiento intervino la Policía y la Justicia para realizar las pericias correspondientes y determinar qué ocurrió.

    De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre habría sufrido una falla cardíaca, aunque la causa exacta de la muerte deberá establecerse a partir de las actuaciones médicas y judiciales.

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