    • 28 de agosto de 2026 - 09:28

    Ingresaba a San Juan a pie y lo detuvieron en el Control San Carlos: tenía pedido de captura en Jujuy

    El hombre fue identificado durante un control de rutina cuando ingresaba a la provincia. La Justicia jujeña lo buscaba en el marco de una causa por robo.

    Control San Carlos.

    Control San Carlos.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un control de rutina en uno de los ingresos a San Juan terminó con la detención de un hombre que era buscado por la Justicia de Jujuy. El procedimiento se realizó en el Control San Carlos, donde los efectivos detectaron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente.

    Leé además

    El ataque ocurrió durante la noche del jueves en Pellegrini y 9 de Julio, en Las Heras. Foto: imagen ilustrativa.

    Un ataque a tiros en Las Heras dejó un muerto y un herido: ambos tenían antecedentes

    Por Redacción Diario de Cuyo
     Ivana Yanina Velazquez, la mamá del menor involucrado en el robo a la joyería de la Peatonal y a la familia Bonanno.

    Robo a una joyería y a la familia Bonanno: imputaron a la madre del menor implicado

    Por Germán González

    El operativo se desarrollaba con normalidad cuando el personal policial comenzó a realizar entrevistas de rutina a las personas que ingresaban a la provincia. En ese contexto, los efectivos entrevistaron a un hombre que había ingresado a pie y procedieron a consultar sus antecedentes en los sistemas correspondientes.

    Fue entonces cuando surgió que registraba un pedido de captura y comparendo vigente, requerido por la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria N° 1 de San Pedro de Jujuy.

    El hombre fue identificado como Waldemar Vidal y, de acuerdo con la información oficial, era buscado en el marco de una investigación por robo. Tras confirmar el requerimiento judicial, los efectivos dieron intervención al ayudante fiscal, quien dispuso que Vidal quedara detenido. Posteriormente, fue trasladado hasta Comisaría 8va, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes y se iniciaron las actuaciones de rigor.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Fernando Cerimedo.

    Fernando Cerimedo se defendió desde la cárcel: "Mi rol como colaborador no me otorgó ningún poder"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa.

    Un hombre murió tras descompensarse mientras jugaba al fútbol en una cancha de Capital

    horror en misiones: detuvieron a un hombre por intentar cambiar a dos de sus hijos por camionetas

    Horror en Misiones: detuvieron a un hombre por intentar cambiar a dos de sus hijos por camionetas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tenia como fachada un ciber pero en realidad era un casino clandestino: fue condenado a 3 anos de prision

    Tenía como fachada un ciber pero en realidad era un casino clandestino: fue condenado a 3 años de prisión