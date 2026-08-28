Ingresaba a San Juan a pie y lo detuvieron en el Control San Carlos: tenía pedido de captura en Jujuy

El hombre fue identificado durante un control de rutina cuando ingresaba a la provincia. La Justicia jujeña lo buscaba en el marco de una causa por robo.

Un control de rutina en uno de los ingresos a San Juan terminó con la detención de un hombre que era buscado por la Justicia de Jujuy. El procedimiento se realizó en el Control San Carlos, donde los efectivos detectaron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente.

El operativo se desarrollaba con normalidad cuando el personal policial comenzó a realizar entrevistas de rutina a las personas que ingresaban a la provincia. En ese contexto, los efectivos entrevistaron a un hombre que había ingresado a pie y procedieron a consultar sus antecedentes en los sistemas correspondientes.

Fue entonces cuando surgió que registraba un pedido de captura y comparendo vigente, requerido por la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria N° 1 de San Pedro de Jujuy.