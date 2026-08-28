Ingresaba a San Juan a pie y lo detuvieron en el Control San Carlos: tenía pedido de captura en Jujuy

Un control de rutina en uno de los ingresos a San Juan terminó con la detención de un hombre que era buscado por la Justicia de Jujuy. El procedimiento se realizó en el Control San Carlos, donde los efectivos detectaron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente.
El operativo se desarrollaba con normalidad cuando el personal policial comenzó a realizar entrevistas de rutina a las personas que ingresaban a la provincia. En ese contexto, los efectivos entrevistaron a un hombre que había ingresado a pie y procedieron a consultar sus antecedentes en los sistemas correspondientes.
Fue entonces cuando surgió que registraba un pedido de captura y comparendo vigente, requerido por la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria N° 1 de San Pedro de Jujuy.
El hombre fue identificado como Waldemar Vidal y, de acuerdo con la información oficial, era buscado en el marco de una investigación por robo. Tras confirmar el requerimiento judicial, los efectivos dieron intervención al ayudante fiscal, quien dispuso que Vidal quedara detenido. Posteriormente, fue trasladado hasta Comisaría 8va, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes y se iniciaron las actuaciones de rigor.