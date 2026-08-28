Un ataque a tiros en Las Heras dejó un muerto y un herido: ambos tenían antecedentes

Un violento ataque armado terminó con un hombre de 42 años asesinado y otro de 43 herido durante la noche del jueves en Las Heras, Mendoza. La Policía investiga quiénes fueron los autores de la balacera y cuál fue el motivo detrás del hecho.

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El episodio ocurrió alrededor de las 22.18 en la esquina de Pellegrini y 9 de Julio, en la zona de Panquehua . Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos personas heridas por disparos en la vía pública y movilizó a efectivos policiales y personal médico.

Cuando llegó el Servicio de Emergencias Coordinado, constató que Juan Alberto Ellena, de 42 años, ya había muerto producto de una herida de arma de fuego. Junto a él se encontraba Gerardo Nery González, de 43 , quien presentaba un disparo en la zona de la mandíbula y fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado.

De acuerdo con la primera reconstrucción policial, un vehículo ingresó a la zona y desde allí sus ocupantes efectuaron varios disparos contra ambos hombres . Tras el ataque, los agresores escaparon y por el momento no fueron identificados.

Personal de Policía Científica trabajó en la escena y secuestró cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros , que ahora serán sometidas a peritajes y forman parte de la investigación. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios, mientras la Unidad Investigativa Departamental realiza tareas para reconstruir el recorrido de los atacantes y determinar el móvil.

Según información aportada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, ambas víctimas registraban antecedentes policiales. En el caso de Ellena, existían registros desde 2004 vinculados con robos agravados, violación de domicilio, encubrimiento y hechos con armas de fuego, además de medidas de captura en años anteriores.

González, por su parte, acumulaba antecedentes desde 2001 por distintos delitos, entre ellos robos, portación y abuso de armas, resistencia e infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Por ahora, los investigadores no confirmaron si esos antecedentes tienen alguna relación con el ataque. Tampoco trascendieron hipótesis oficiales sobre el móvil y no hay personas detenidas.