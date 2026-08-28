    • 28 de agosto de 2026 - 10:58

    Un ataque a tiros en Las Heras dejó un muerto y un herido: ambos tenían antecedentes

    Las víctimas fueron baleadas en plena vía pública durante la noche del jueves. Los agresores escaparon en un vehículo y hasta el momento no hay detenidos.

    El ataque ocurrió durante la noche del jueves en Pellegrini y 9 de Julio, en Las Heras. Foto: imagen ilustrativa.

    El ataque ocurrió durante la noche del jueves en Pellegrini y 9 de Julio, en Las Heras. Foto: imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento ataque armado terminó con un hombre de 42 años asesinado y otro de 43 herido durante la noche del jueves en Las Heras, Mendoza. La Policía investiga quiénes fueron los autores de la balacera y cuál fue el motivo detrás del hecho.

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    El episodio ocurrió alrededor de las 22.18 en la esquina de Pellegrini y 9 de Julio, en la zona de Panquehua. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos personas heridas por disparos en la vía pública y movilizó a efectivos policiales y personal médico.

    Cuando llegó el Servicio de Emergencias Coordinado, constató que Juan Alberto Ellena, de 42 años, ya había muerto producto de una herida de arma de fuego. Junto a él se encontraba Gerardo Nery González, de 43, quien presentaba un disparo en la zona de la mandíbula y fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado.

    Los atacaron desde un vehículo y escaparon

    De acuerdo con la primera reconstrucción policial, un vehículo ingresó a la zona y desde allí sus ocupantes efectuaron varios disparos contra ambos hombres. Tras el ataque, los agresores escaparon y por el momento no fueron identificados.

    Personal de Policía Científica trabajó en la escena y secuestró cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros, que ahora serán sometidas a peritajes y forman parte de la investigación. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios, mientras la Unidad Investigativa Departamental realiza tareas para reconstruir el recorrido de los atacantes y determinar el móvil.

    Según información aportada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, ambas víctimas registraban antecedentes policiales. En el caso de Ellena, existían registros desde 2004 vinculados con robos agravados, violación de domicilio, encubrimiento y hechos con armas de fuego, además de medidas de captura en años anteriores.

    González, por su parte, acumulaba antecedentes desde 2001 por distintos delitos, entre ellos robos, portación y abuso de armas, resistencia e infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes.

    Por ahora, los investigadores no confirmaron si esos antecedentes tienen alguna relación con el ataque. Tampoco trascendieron hipótesis oficiales sobre el móvil y no hay personas detenidas.

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