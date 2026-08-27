    • 27 de agosto de 2026 - 22:00

    Tenía como fachada un ciber pero en realidad era un casino clandestino: fue condenado a 3 años de prisión

    El local tenía 25 computadoras desde las que los clientes podían apostar en juegos similares a las tragamonedas.

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    Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso por explotar juegos de azar en un casino clandestino del barrio porteño de San Telmo. El comercio funcionaba bajo la fachada de un “ciber”, pero en realidad tenía 25 computadoras destinadas a realizar apuestas en juegos similares a las tragamonedas.

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    La investigación comenzó a partir de un ciberpatrullaje en redes sociales realizado por agentes de la Policía de la Ciudad.

    En el avance de las tareas, encontraron en Instagram publicaciones que mostraban un lugar con varias computadoras encendidas y acceso a juegos de tipo “slots”, además de publicidad de un comercio ubicado en San Telmo.

    A partir de esos posteos, la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal porteño ordenó tareas para identificar el lugar y a su responsable.

    Los investigadores constataron que el local no estaba autorizado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) para ofrecer juegos de azar y tampoco tenía carteles que prohibieran el ingreso de menores de 18 años.

    Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en el lugar. El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de LOTBA.

    Durante el procedimiento, los investigadores encontraron 25 boxes individuales con computadoras desde las que los clientes podían acceder a distintos juegos online similares a los de las máquinas tragamonedas de los casinos. Según se determinó, el lugar tomaba apuestas desde $5.000 y las cobraba en el propio comercio.

    La Policía secuestró los equipos, teléfonos celulares, anotadores, dinero en efectivo y otros elementos vinculados con la actividad. El responsable del local también fue detenido.

    Además, la AGC dispuso la clausura del comercio porque no tenía habilitación, no contaba con matafuegos y se permitía fumar en el interior.

    Los peritajes posteriores confirmaron que las 25 computadoras estaban conectadas y preparadas para que los clientes jugaran a los “slots”.

    Finalmente, el acusado reconoció su responsabilidad y acordó una pena de tres años de prisión condicional, además de cumplir determinadas reglas de conducta. La condena fue homologada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°7 de la Ciudad.

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