Tragedia en Mendoza: una turista murió tras caer del quinto piso de un hotel

Una joven de 31 años murió esta madrugada tras caer desde una habitación ubicada en el quinto piso de un hotel de la ciudad de Mendoza . La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiaffini, oriunda de la provincia de Buenos Aires que se encontraba alojada junto a su pareja.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 en el Hotel Aguas del Corral, ubicado en Amigorena 36, en la Ciudad de Mendoza. La mujer se encontraba en la habitación 502 junto a Damián Gazzotti, de 32 años, también argentino y de la provincia de Buenos Aires.

En un primer momento, la Justicia activó el protocolo correspondiente a una investigación por femicidio y Gazzotti quedó aprehendido mientras se intenta determinar qué ocurrió dentro de la habitación antes de la caída.

Sin embargo, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que se trató de un suicidio. De todos modos, el fiscal Oscar Malla decidió mantener al hombre detenido durante las próximas horas mientras se completan las primeras medidas de la investigación.

Según la información suministrada sobre el caso, la decisión sobre su situación procesal podría definirse en un plazo de entre 24 y 36 horas. Si se confirma la hipótesis del suicidio, el hombre sería liberado.

La primera declaración de Gazzotti ante los investigadores fue: “Yo me desperté y la vi que se estaba por tirar”. Se trata, por el momento, de la versión aportada por el único hombre que quedó aprehendido en relación con el episodio.

De acuerdo con esa declaración, la pareja había estado viendo el partido antes de quedarse dormida en la habitación 502. Posteriormente, según el relato de Gazzotti, él se despertó y encontró a Schiaffini cuando estaba por arrojarse al vacío.

Después de la caída, el hombre reaccionó desesperado. En medio de la situación le gritó a la joven: “No te me mueras, mi amor. Mirá las vacaciones que me hiciste pasar. Me quiero matar yo también”.

La investigación busca establecer con precisión qué sucedió durante los minutos previos a la caída y determinar si existió alguna intervención de terceros. Para eso, los investigadores trabajan sobre la escena y las declaraciones tomadas hasta el momento.

Uno de los elementos que todavía no pudieron ser analizados son los teléfonos celulares de la pareja. Según la información aportada sobre la causa, los investigadores indicaron que todavía no habían podido acceder a los dispositivos.