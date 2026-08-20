    • 20 de agosto de 2026 - 10:33

    Reapertura Paso Cristo Redentor: empezaron a cruzar los camiones desde Chile hacia Mendoza

    El Paso Cristo Redentor quedó habilitado este jueves exclusivamente para el transporte de cargas desde Chile hacia Argentina, mientras se prepara un operativo especial de seguridad para garantizar la circulación por la Ruta 7.

    Reapertura Paso Cristo Redentor: empezaron a cruzar los camiones desde Chile

    Reapertura Paso Cristo Redentor: empezaron a cruzar los camiones desde Chile

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    El Sistema Integrado Cristo Redentor de Mendoza se encuentra habilitado este jueves exclusivamente para el transporte internacional de cargas en sentido Chile-Argentina, mientras que no está permitido el turismo interno, informa Diario Los Andes.

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    Desde las 4 de la madrugada comenzaron a salir los camiones desde Chile hacia Mendoza. La circulación se mantiene habilitada entre ambos países dentro de los horarios establecidos: Argentina de 9 a 21 y Chile de 8 a 20.

    Durante el martes y miércoles, entre el 18 y el 19 de agosto, un total de 2.870 camiones cruzaron desde Argentina hacia Chile, según el reporte de las autoridades.

    Además, se informó que se encuentra habilitado el tránsito en doble mano entre Mendoza y Uspallata.

    Para este viernes, los organismos que trabajan en el corredor internacional coordinarán un operativo especial de seguridad vial. Se instalarán postas y cápsulas de control en distintos sectores, desde la boca del túnel hasta la Ruta 7 y la Ruta 40, en Luján de Cuyo, con el objetivo de garantizar una circulación segura.

    Las autoridades recordaron que es obligatorio portar cadenas para circular por el corredor cordillerano.

    Así está la ruta en alta montaña

    • Uspallata:
    • Punta de Vacas: -7°
    • Puente del Inca: -9°
    • Las Cuevas: -10°

    En tanto, el Paso Internacional Pehuenche permanece cerrado.

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