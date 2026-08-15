Paso Cristo Redentor cerrado: el tránsito vehicular solo está habilitado hasta Uspallata

El Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado este sábado para todo tipo de vehículos debido a las condiciones climáticas adversas que persisten en la alta montaña. Desde Vialidad Nacional informaron que el tránsito se encuentra habilitado únicamente hasta la localidad de Uspallata.

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El tramo comprendido entre Uspallata y la boca del túnel internacional permanece intransitable. Las autoridades indicaron que el temporal de nieve y viento afecta fuertemente el sector cordillerano, por lo que solicitaron circular con extrema precaución en los tramos permitidos.

Desde el organismo, remarcaron: "Ante fenómenos climáticos adversos no se garantizan condiciones seguras de transitabilidad. La transitabilidad puede variar según la ocurrencia del pronóstico meteorológico de la zona".

Las condiciones climáticas adversas se mantendrían hasta la mañana del lunes, por lo que se recomienda consultar el estado de la ruta antes de emprender cualquier viaje hacia la alta montaña.

Cabe recordar que para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por nevadas en cordillera.

Entre las principales recomendaciones para los conductores que transiten por la zona se destacan:

Precaución por calzada: Se advierte por la presencia de acumulación de nieve sobre el asfalto y la probable formación de hielo en sectores de sombra.

Portación obligatoria: Es requisito indispensable circular con cadenas en los vehículos para utilizarlas en caso de ser requeridas por Gendarmería o Vialidad.

El paso internacional continuará cerrado hasta nuevo aviso, supeditado a una mejora en las condiciones meteorológicas que permita evaluar la reapertura segura del corredor cordillerano.