Operativo sanitario: asistieron a más de 650 camioneros varados debido al cierre del Paso Cristo Redentor

Ante las demoras acumuladas por las intensas nevadas en alta montaña, Salud desplegó un operativo médico a lo largo de la Ruta 7 para contener a los camioneros.

Como consecuencia del prolongado cierre del Paso Internacional Cristo Redentor y el colapso en los playones de estacionamiento, las autoridades sanitarias provinciales llevaron adelante un intenso operativo de asistencia médica destinado a los cientos de transportistas varados en el límite internacional.

Las tareas se concentraron fuertemente en distintos puntos estratégicos de la Zona Este, donde se contabilizaron más de 650 chóferes atendidos debido a las complicaciones físicas y de salud generadas por la prolongada espera a la vera de las rutas.

Operativo sanitario a lo largo de la Ruta 7 El operativo coordinado por la cartera de Salud abarcó diferentes departamentos donde los camiones debieron estacionarse de manera preventiva para descomprimir la alta montaña. El relevamiento y la atención sanitaria arrojaron cifras significativas en cada distrito:

San Martín: 250 chóferes asistidos.

Santa Rosa: 212 transportistas relevados.

Rivadavia: 120 chóferes contenidos.

La Paz: 70 asistencias médicas. Profesionales médicos, enfermeros y agentes sanitarios recorrieron los playones para realizar controles de rutina, detectar cuadros de presión arterial, patologías respiratorias derivadas de las bajas temperaturas y brindar suministro de medicación crónica a quienes se quedaron sin stock por la inesperada demora.

Derivaciones y cuadros complejos Desde el área de salud informaron que la mayoría de las consultas respondieron a controles preventivos y dolencias menores. Sin embargo, aquellos casos que revistieron mayor complejidad —tales como descompensaciones por hipertensión, urgencias odontológicas o necesidades de intervenciones específicas— fueron derivados de manera inmediata a los hospitales cabeceras de la región, como el Hospital Perrupato, el Arturo Illia y el hospital de La Paz.