    • 10 de agosto de 2026 - 18:12

    Terremoto en Colombia: el Gobierno argentino se contactó con la administración de Abelardo de la Espriella para enviar asistencia

    La Cancillería se puso a disposición de la administración que lidera Abelardo de la Espriella. El Poder Ejecutivo aguarda la respuesta para coordinar el envío de ayuda “en función de las necesidades”

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia con epicentro en el departamento de Chocó, el Gobierno argentino se puso a disposición de las autoridades de ese país para coordinar el envío de ayuda humanitaria.

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    A través de la Cancillería encabezada por Pablo Quirno, el Poder Ejecutivo inició contactos formales con la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

    Puesta a disposición: Desde Buenos Aires señalaron que el objetivo principal es conocer el estado de situación en el terreno y evaluar el envío de recursos, insumos o personal especializado de rescate en función de las necesidades más urgentes.

    Emergencia nacional: El sismo —considerado de gran intensidad y con un saldo preliminar que supera el centenar de víctimas fatales y daños severos en ciudades como Cali, Manizales y Pereira— obligó al Ejecutivo colombiano a declarar el estado de emergencia por desastre natural.

    El Gobierno argentino continúa monitoreando de cerca la evolución de la tragedia a la espera de la respuesta oficial desde Bogotá para estructurar los operativos logísticos de asistencia solidaria.

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