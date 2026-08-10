El terremoto en Colombia ya deja 111 muertos y el Gobierno declaró desastre nacional

El balance del devastador terremoto que sacudió Colombia este lunes continúa agravándose con el paso de las horas . El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la cantidad de víctimas fatales ascendió a 111 , según el corte oficial realizado a las 12.30, hora local.

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La actualización representa un fuerte incremento respecto de los balances difundidos durante las primeras horas posteriores al movimiento. Las cifras continúan siendo dinámicas debido a que los equipos de emergencia todavía trabajan en distintas zonas con edificios colapsados y dificultades de acceso.

De la Espriella informó además que el Gobierno difundirá un comunicado oficial cada dos horas para mantener actualizada a la población sobre la evolución de la emergencia. Según el mandatario, el terremoto dejó también miles de viviendas destruidas y cientos de familias afectadas en al menos cinco departamentos .

El terremoto ocurrió a las 7.34, hora colombiana , con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó , y alcanzó una magnitud de 7,4. El movimiento provocó graves daños especialmente en el oeste del país y se sintió además en distintas ciudades y países vecinos. Los reportes previos ya daban cuenta de decenas de estructuras derrumbadas y personas atrapadas.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno aprobó la declaratoria de desastre de carácter nacional durante el Puesto de Mando Unificado encabezado por De la Espriella en Bogotá. La medida permite movilizar recursos con mayor rapidez y coordinar la asistencia entre el Ejecutivo nacional y las autoridades de las regiones afectadas.

El mandatario asumió personalmente la coordinación de la respuesta y el Gobierno mantiene desplegados equipos de búsqueda y rescate en las áreas más castigadas. La declaración de desastre nacional se produjo cuando el número de víctimas todavía se ubicaba por encima de 70, antes de la nueva actualización que llevó el balance a 111 fallecidos.

Pereira concentra la mayor cantidad de víctimas

Uno de los puntos más críticos continúa siendo Pereira. En la actualización más reciente, el director de la Policía en esa ciudad informó un balance preliminar de 47 personas fallecidas y entre 60 y 70 edificios colapsados.

Con esos nuevos datos, el balance parcial se componía de 47 muertos en Pereira, 27 en Valle del Cauca —sin contar Cali—, cuatro en Chocó, tres en Manizales y uno en Antioquia, lo que elevó el total informado a 82.

La situación sanitaria también es delicada. En Pereira, las autoridades reportaron hospitales bajo una fuerte presión por la llegada de víctimas, mientras que en distintos municipios del Valle del Cauca algunos centros asistenciales debieron evacuar pacientes o vieron superada su capacidad de atención.

Cali tiene 30 estructuras colapsadas y continúan los rescates

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que hay 30 estructuras colapsadas y que en al menos diez de ellas había personas entre los escombros. Hasta la última actualización, los equipos de emergencia habían conseguido rescatar con vida a 38 personas.

La ciudad pidió el envío de rescatistas especializados desde Bogotá y Medellín para reforzar los operativos. Bomberos, policías, organismos de socorro y vecinos continúan trabajando en los sectores más afectados mientras persiste el riesgo de réplicas.

En el departamento de Valle del Cauca se confirmaron 27 muertos distribuidos entre localidades como Buga, Zarzal, El Cairo, Roldanillo, Yumbo, Calima, Buenaventura, Sevilla, Florida y La Unión. Las autoridades indicaron además que El Cairo presenta daños en alrededor del 80% de su territorio urbano.

Más de 100 heridos y graves daños en Chocó

El número de lesionados también continúa aumentando. Se reportan más de 100 heridos a nivel nacional, mientras que sólo en Chocó las autoridades habían informado 69 personas lesionadas.

El epicentro se localizó precisamente en ese departamento. Aunque desde San José del Palmar se informaron importantes daños en viviendas, las comunicaciones con el municipio continuaban presentando dificultades durante las primeras horas posteriores al terremoto.

Aeropuertos cerrados y ciudades bajo evaluación

El impacto también alcanzó la infraestructura aérea. Los aeropuertos de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura suspendieron sus operaciones mientras técnicos realizan inspecciones para determinar la magnitud de los daños estructurales.

En Manizales, además de las víctimas fatales, el movimiento provocó importantes daños y derribó parte de una de las torres de su catedral. El terremoto también se sintió con fuerza en Bogotá, Medellín y otras capitales del país.

El balance continúa abierto y sujeto a nuevas modificaciones. Las autoridades mantienen como prioridad la búsqueda de sobrevivientes en edificios colapsados, mientras la declaración de desastre nacional permitirá concentrar recursos y reforzar la asistencia en las regiones más castigadas.