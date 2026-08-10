Terremoto de 7,4° en Colombia deja al menos 25 muertos, heridos y graves daños en varias ciudades

El terremoto de magnitud 7,4° que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto ya deja un saldo trágico y daños de consideración en distintas ciudades. Según los últimos reportes disponibles, al menos 25 personas murieron , mientras hay heridos, personas atrapadas y numerosas estructuras afectadas. Las cifras continúan actualizándose mientras avanzan las tareas de búsqueda y evaluación.

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El movimiento ocurrió a las 7.34 de la mañana, hora colombiana , y tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó , con una profundidad informada por el Servicio Geológico Colombiano de 96 kilómetros . Minutos después se registraron nuevos movimientos en la misma zona, entre ellos uno de magnitud 4,8.

El balance de víctimas creció rápidamente durante las primeras horas posteriores al terremoto. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó 18 fallecidos , mientras que las autoridades de Manizales reportaron otras siete en distintas localidades , lo que eleva a 25 la cifra preliminar de muertos .

Por el momento no existe un número nacional consolidado de heridos . La gobernadora de Chocó confirmó lesionados y graves daños estructurales en Quibdó, mientras que los organismos de emergencia trabajan en distintos puntos donde se registraron derrumbes.

La situación también es especialmente delicada en Cali . El alcalde Alejandro Eder informó que al menos 20 estructuras se derrumbaron y que había personas atrapadas , por lo que pidió apoyo de equipos de rescate provenientes de Bogotá y Medellín.

Los videos muestran la magnitud de los daños

Las primeras imágenes que comenzaron a circular desde las ciudades afectadas muestran fachadas desprendidas, estructuras agrietadas y escombros sobre calles y veredas.

Edificios del centro de Manizales sufrieron importantes daños tras el terremoto.

| TERREMOTO EN COLOMBIA: La famosa Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Manizales dañada, con una gran grieta visible a lo largo de su fachada, tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que azotó el país la mañana del lunes. pic.twitter.com/pHNSuBXQsa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

En Manizales, además, una de las construcciones emblemáticas afectadas fue la Catedral Basílica, donde se registraron daños en una de sus torres. En otras zonas de la ciudad hubo desprendimientos de fachadas y problemas estructurales.

El aeropuerto de Pereira también sufrió daños

Pereira aparece hasta el momento como una de las ciudades más golpeadas. Además de las víctimas fatales y los derrumbes, el Aeropuerto Internacional Matecaña sufrió daños y hubo personas heridas en sus instalaciones.

| TERREMOTO EN COLOMBIA: Momento del sismo en el aeropuerto de Pereira: pic.twitter.com/0IUH8GhFsx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

| La Aeronáutica Civil (Aerocivil) reportó daños en seis aeropuertos de Colombia (Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura) por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes en la mañana a gran parte del país.



Imágenes del aeropuerto de Pereira pic.twitter.com/RuUSxcHU2D — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) August 10, 2026

Así quedó el aeropuerto de Pereira después del fuerte terremoto que sacudió Colombia.

La emergencia aeroportuaria se extendió a otros puntos. La Aeronáutica Civil informó afectaciones en Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, donde las operaciones fueron suspendidas mientras se inspeccionan las terminales.

Cali también registró importantes destrozos

Los daños se multiplicaron en Cali, donde se reportaron derrumbes parciales y totales. Entre las estructuras afectadas aparecen comercios, hoteles y otros edificios, además de cortes en servicios públicos durante las primeras horas posteriores al movimiento.

#Atención | Estas son algunas de las imágenes que dejan las afectaciones en edificaciones de Cali tras el sismo registrado esta mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. pic.twitter.com/l2ClpwBriM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

Los primeros relevamientos mostraron importantes daños en diferentes edificaciones de Cali.

Activaron un operativo nacional de emergencia

El Gobierno colombiano dispuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia y solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un relevamiento detallado de las necesidades en cada región afectada.

El terremoto también fue percibido con fuerza en Bogotá, Medellín, Armenia y Popayán, además de zonas de Ecuador y Panamá. En Bogotá, las primeras evaluaciones no detectaron daños estructurales de magnitud.

El balance, sin embargo, sigue siendo provisorio. Los equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras colapsadas y revisando edificaciones, por lo que las cifras de víctimas y daños pueden modificarse durante las próximas horas.