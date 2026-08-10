    • 10 de agosto de 2026 - 12:14

    Terremoto de 7,4° en Colombia deja al menos 25 muertos, heridos y graves daños en varias ciudades

    El fuerte sismo sacudió este lunes el centro y oeste de Colombia y provocó derrumbes en Pereira, Cali, Manizales y Chocó. El balance todavía es preliminar: autoridades locales confirmaron 18 fallecidos en Pereira y siete víctimas fatales de otras ciudades. Continúan los rescates entre los escombros.

    Terremoto en Colombia deja al menos 21 muertos y graves daños

    Terremoto en Colombia deja al menos 21 muertos y graves daños

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El terremoto de magnitud 7,4° que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto ya deja un saldo trágico y daños de consideración en distintas ciudades. Según los últimos reportes disponibles, al menos 25 personas murieron, mientras hay heridos, personas atrapadas y numerosas estructuras afectadas. Las cifras continúan actualizándose mientras avanzan las tareas de búsqueda y evaluación.

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    El movimiento ocurrió a las 7.34 de la mañana, hora colombiana, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, con una profundidad informada por el Servicio Geológico Colombiano de 96 kilómetros. Minutos después se registraron nuevos movimientos en la misma zona, entre ellos uno de magnitud 4,8.

    Al menos 25 muertos y personas atrapadas

    El balance de víctimas creció rápidamente durante las primeras horas posteriores al terremoto. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó 18 fallecidos, mientras que las autoridades de Manizales reportaron otras siete en distintas localidades, lo que eleva a 25 la cifra preliminar de muertos.

    Por el momento no existe un número nacional consolidado de heridos. La gobernadora de Chocó confirmó lesionados y graves daños estructurales en Quibdó, mientras que los organismos de emergencia trabajan en distintos puntos donde se registraron derrumbes.

    La situación también es especialmente delicada en Cali. El alcalde Alejandro Eder informó que al menos 20 estructuras se derrumbaron y que había personas atrapadas, por lo que pidió apoyo de equipos de rescate provenientes de Bogotá y Medellín.

    Los videos muestran la magnitud de los daños

    Las primeras imágenes que comenzaron a circular desde las ciudades afectadas muestran fachadas desprendidas, estructuras agrietadas y escombros sobre calles y veredas.

    Edificios del centro de Manizales sufrieron importantes daños tras el terremoto.

    En Manizales, además, una de las construcciones emblemáticas afectadas fue la Catedral Basílica, donde se registraron daños en una de sus torres. En otras zonas de la ciudad hubo desprendimientos de fachadas y problemas estructurales.

    El aeropuerto de Pereira también sufrió daños

    Pereira aparece hasta el momento como una de las ciudades más golpeadas. Además de las víctimas fatales y los derrumbes, el Aeropuerto Internacional Matecaña sufrió daños y hubo personas heridas en sus instalaciones.

    Así quedó el aeropuerto de Pereira después del fuerte terremoto que sacudió Colombia.

    La emergencia aeroportuaria se extendió a otros puntos. La Aeronáutica Civil informó afectaciones en Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, donde las operaciones fueron suspendidas mientras se inspeccionan las terminales.

    Cali también registró importantes destrozos

    Los daños se multiplicaron en Cali, donde se reportaron derrumbes parciales y totales. Entre las estructuras afectadas aparecen comercios, hoteles y otros edificios, además de cortes en servicios públicos durante las primeras horas posteriores al movimiento.

    Los primeros relevamientos mostraron importantes daños en diferentes edificaciones de Cali.

    Activaron un operativo nacional de emergencia

    El Gobierno colombiano dispuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia y solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un relevamiento detallado de las necesidades en cada región afectada.

    El terremoto también fue percibido con fuerza en Bogotá, Medellín, Armenia y Popayán, además de zonas de Ecuador y Panamá. En Bogotá, las primeras evaluaciones no detectaron daños estructurales de magnitud.

    El balance, sin embargo, sigue siendo provisorio. Los equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras colapsadas y revisando edificaciones, por lo que las cifras de víctimas y daños pueden modificarse durante las próximas horas.

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