Terremoto en Colombia: qué puede pasar con el partido de River ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

River sigue con atención las consecuencias del fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia , que tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, pero se sintió también en Bogotá, ciudad en la que el equipo argentino debe visitar a Independiente Santa Fe el miércoles 12 de agosto, desde las 21.30 de Argentina, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras el terremoto en Colombia, se postergó River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Hasta el momento, CONMEBOL mantiene el encuentro programado en el estadio El Campín y no informó ningún cambio de sede, horario o fecha .

El movimiento telúrico se produjo alrededor de las 7.34 de la mañana de Colombia y había sido informado inicialmente con una magnitud de 6,7, aunque posteriormente el registro fue actualizado a 7,4 . La profundidad fue cercana a los 100 kilómetros y el terremoto provocó importantes daños en diferentes sectores del centro y oeste del país.

En Bogotá, ubicada a varios cientos de kilómetros del epicentro, el temblor provocó evacuaciones. Aunque las primeras evaluaciones no detectaron daños estructurales de gravedad en la capital colombiana , según informaron las autoridades locales.

En ese contexto, el partido de River no se encuentra suspendido ni aplazado , pero la evolución de la situación durante las próximas horas será determinante para garantizar que pueda desarrollarse con normalidad.

Uno de los puntos centrales será el estado del estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario previsto para el encuentro. Cualquier eventual afectación estructural, restricción de seguridad dispuesta por las autoridades colombianas o nueva contingencia vinculada con posibles réplicas podría obligar a revisar la organización del compromiso.

También deberá seguirse la situación logística y aeroportuaria del país, ya que algunas de las ciudades más afectadas registraron problemas de infraestructura después del terremoto. Por el momento no existe una comunicación oficial que impida el traslado de River hacia Bogotá.

Según el calendario oficial de CONMEBOL, Independiente Santa Fe y River deben enfrentarse este miércoles a las 19.30 de Colombia, 21.30 de Argentina, en El Campín, mientras que la revancha está prevista para el miércoles 19 de agosto en el estadio Monumental.

Así, mientras las autoridades colombianas continúan evaluando las consecuencias del terremoto y mantienen activos los protocolos de emergencia, River permanece atento a cualquier determinación que pueda afectar su compromiso por la Copa Sudamericana, aunque el escenario actual indica que el partido se disputará según lo previsto salvo que aparezca una novedad vinculada con la seguridad en Bogotá.