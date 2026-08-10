    • 10 de agosto de 2026 - 12:47

    Terremoto en Colombia: las impactantes imágenes de la destrucción tras el sismo de 7,4°

    Edificios reducidos a escombros, vehículos aplastados, pacientes evacuados y equipos de rescate buscando personas atrapadas forman parte de las postales que dejó el fuerte terremoto que sacudió este lunes el oeste de Colombia. El balance provisional ya asciende a 25 muertos.

    Las impactantes imágenes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Foto: EFE

    Las impactantes imágenes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Foto: EFE

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Colombia comenzó este lunes 10 de agosto con una de las emergencias sísmicas más graves de los últimos años. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió buena parte del centro y oeste del país y provocó derrumbes, daños estructurales, evacuaciones y un amplio despliegue de los organismos de emergencia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El movimiento se produjo a las 7.34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Según los últimos reportes, el balance provisional llegó a 25 personas fallecidas: 18 en Pereira, tres en Manizales y una en Buenaventura. Las cifras pueden aumentar porque todavía hay personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

    La situación también es crítica en Cali, donde el alcalde Alejandro Eder informó posteriormente que había al menos 25 edificaciones gravemente afectadas. Equipos procedentes de otras ciudades fueron convocados para reforzar las tareas de búsqueda y rescate.

    En Quibdó se reportaron heridos y graves daños en edificios, mientras que las afectaciones alcanzaron además a infraestructura clave. Al menos seis aeropuertos —Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura— suspendieron sus operaciones mientras se realizan inspecciones estructurales.

    El terremoto también se sintió en Bogotá y en otras ciudades colombianas, además de sectores de Ecuador. La emergencia continúa abierta y los organismos de rescate siguen trabajando entre los escombros.

    Las imágenes que muestran la magnitud del terremoto

    Equipos de emergencia y vecinos trabajan alrededor de un edificio parcialmente colapsado tras el terremoto.

    Equipos de emergencia y vecinos trabajan alrededor de un edificio parcialmente colapsado tras el terremoto.

    Un vehículo quedó cubierto por ladrillos y restos de una estructura que cedió durante el fuerte movimiento.

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    Pacientes fueron evacuados en sillas de ruedas ante los riesgos provocados por los daños estructurales.

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    Una edificación quedó parcialmente destruida mientras vecinos observaban los daños provocados por el sismo.

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    Rescatistas y voluntarios asisten a una mujer en medio de las tareas de emergencia.

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    Pacientes permanecieron en camillas fuera de un centro de salud después de la evacuación preventiva.

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    Las tareas de búsqueda avanzan entre hierros, concreto y restos de las estructuras derrumbadas.

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    Bomberos, rescatistas y vecinos se concentraron entre los escombros de uno de los edificios destruidos.

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    Una de las torres de la Catedral de Manizales quedó visiblemente inclinada tras el fuerte terremoto que sacudió Colombia.

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