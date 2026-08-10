Terremoto en Colombia: las impactantes imágenes de la destrucción tras el sismo de 7,4°

Edificios reducidos a escombros, vehículos aplastados, pacientes evacuados y equipos de rescate buscando personas atrapadas forman parte de las postales que dejó el fuerte terremoto que sacudió este lunes el oeste de Colombia. El balance provisional ya asciende a 25 muertos.

Las impactantes imágenes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Foto: EFE

Colombia comenzó este lunes 10 de agosto con una de las emergencias sísmicas más graves de los últimos años. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió buena parte del centro y oeste del país y provocó derrumbes, daños estructurales, evacuaciones y un amplio despliegue de los organismos de emergencia.

El movimiento se produjo a las 7.34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Según los últimos reportes, el balance provisional llegó a 25 personas fallecidas: 18 en Pereira, tres en Manizales y una en Buenaventura. Las cifras pueden aumentar porque todavía hay personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

La situación también es crítica en Cali, donde el alcalde Alejandro Eder informó posteriormente que había al menos 25 edificaciones gravemente afectadas. Equipos procedentes de otras ciudades fueron convocados para reforzar las tareas de búsqueda y rescate.

En Quibdó se reportaron heridos y graves daños en edificios, mientras que las afectaciones alcanzaron además a infraestructura clave. Al menos seis aeropuertos —Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura— suspendieron sus operaciones mientras se realizan inspecciones estructurales.

El terremoto también se sintió en Bogotá y en otras ciudades colombianas, además de sectores de Ecuador. La emergencia continúa abierta y los organismos de rescate siguen trabajando entre los escombros.