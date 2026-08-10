    • 10 de agosto de 2026 - 12:42

    San Juan se prepara para recibir el 4° Nacional Femenino de Mamis e Intermedias en el Cantoni

    El certamen reunirá a 22 equipos de distintas provincias entre el 13 y el 17 de agosto, contando con el apoyo del Gobierno de San Juan.

    Nacional. San Juan se convertirá en epicentro del hockey sobre patines femenino.

    Nacional. San Juan se convertirá en epicentro del hockey sobre patines femenino.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hockey sobre patines femenino vuelve a vestirse de fiesta. Del 13 al 17 de agosto, el Estadio Aldo Cantoni será el escenario del 4° Torneo Nacional Femenino de Mamis e Intermedias, una competencia que se consolida año a año como uno de los encuentros más importantes para ambas categorías a nivel nacional.

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    El torneo contará con la participación de 22 delegaciones provenientes de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y San Juan. A lo largo de cinco jornadas consecutivas, entre las 9 y las 21 horas, el público podrá disfrutar de una intensa agenda deportiva impulsada por el compromiso de las jugadoras y el apoyo del Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte .

    EL TORNEO

    El certamen estará dividido en dos grandes segmentos: Mamis, enfocado en deportistas mayores de 30 años sin límite de edad, e Intermedias, orientado a jugadoras a partir de los 23 años que acrediten al menos una temporada sin competir oficialmente. Por ello es que se espera contar con 250 protagonistas entre jugadoras y cuerpos técnicos.

    Categoría Mamis (17 equipos)

    Zona A: Las Gacelas, Olimpia Fucsia, Huarpes Negro y SEC.

    Zona B: Rivadavia, Huarpes Rojo, Decanas y Sudamérica.

    Zona C: Aberastain Negro, Social, Aberastain Blanco, Aberastain Naranja y Maipú Giol.

    Zona D: Olimpia, Rivadavia Celeste, Lomas Rojo y Richet Zapata.

    Categoría Intermedia (5 equipos)

    Hispano, Argentino, Olimpia, Hispano Azul y Rivadavia.

    La organización realizó un trabajo exhaustivo para garantizar la presencia de los planteles visitantes mediante la gestión de albergues y asistencia logística, buscando que ninguna delegación quedara fuera del torneo.

    Para presenciar los partidos en el Estadio Aldo Cantoni, se estableció una entrada general de $2.500, mientras que los menores de 12 años tendrán acceso gratuito. La invitación está abierta para que la comunidad sanjuanina se acerque a alentar y vivir una verdadera fiesta del deporte sobre ruedas.

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