San Juan se prepara para recibir el 4° Nacional Femenino de Mamis e Intermedias en el Cantoni

El hockey sobre patines femenino vuelve a vestirse de fiesta. Del 13 al 17 de agosto, el Estadio Aldo Cantoni será el escenario del 4° Torneo Nacional Femenino de Mamis e Intermedias, una competencia que se consolida año a año como uno de los encuentros más importantes para ambas categorías a nivel nacional.

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El torneo contará con la participación de 22 delegaciones provenientes de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y San Juan. A lo largo de cinco jornadas consecutivas, entre las 9 y las 21 horas, el público podrá disfrutar de una intensa agenda deportiva impulsada por el compromiso de las jugadoras y el apoyo del Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte .

El certamen estará dividido en dos grandes segmentos: Mamis, enfocado en deportistas mayores de 30 años sin límite de edad, e Intermedias, orientado a jugadoras a partir de los 23 años que acrediten al menos una temporada sin competir oficialmente. Por ello es que se espera contar con 250 protagonistas entre jugadoras y cuerpos técnicos.

Zona B: Rivadavia, Huarpes Rojo, Decanas y Sudamérica.

Zona C: Aberastain Negro, Social, Aberastain Blanco, Aberastain Naranja y Maipú Giol.

Zona D: Olimpia, Rivadavia Celeste, Lomas Rojo y Richet Zapata.

Categoría Intermedia (5 equipos)

Hispano, Argentino, Olimpia, Hispano Azul y Rivadavia.

La organización realizó un trabajo exhaustivo para garantizar la presencia de los planteles visitantes mediante la gestión de albergues y asistencia logística, buscando que ninguna delegación quedara fuera del torneo.

Para presenciar los partidos en el Estadio Aldo Cantoni, se estableció una entrada general de $2.500, mientras que los menores de 12 años tendrán acceso gratuito. La invitación está abierta para que la comunidad sanjuanina se acerque a alentar y vivir una verdadera fiesta del deporte sobre ruedas.