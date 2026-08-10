Orrego recibió a los directivos de la empresa que inauguró un nuevo parque solar en San Juan

El gobernador Marcelo Orrego recibió a las autoridades del Grupo Corven antes de la inauguración del Parque Solar Coral San Pedro , una nueva infraestructura de generación de energía renovable ubicada en el departamento Calingasta. El proyecto demandó una inversión de USD 5 millones y permitirá generar energía limpia equivalente al consumo de unas 3.200 familias .

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El mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente de EPSE, Gustavo Soria , y el asesor del gobernador, Federico Conte Grand , mientras que por parte de la empresa participaron el presidente del Grupo Corven, Leandro Iraola , y la gerente de Relaciones Institucionales, Natalia Del Cogliano .

La inauguración se concretó en el nuevo predio del parque y contó además con la presencia del presidente del EPSE, Lucas Estrada ; el presidente de Coral Energía, Juan Carlos Fernández ; el CEO de la compañía de energía, Federico Sbarbi Osuna , y autoridades provinciales.

El Parque Solar Coral San Pedro cuenta con una potencia propia instalada de 6,3 MWp y tendrá una generación anual estimada en 9.600 MWh .

De acuerdo con los datos proporcionados por la empresa, esa producción permitirá cubrir el consumo equivalente de aproximadamente 3.200 hogares y evitará la emisión de más de 3.500 toneladas de dióxido de carbono por año .

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las instalaciones y conocieron las principales características técnicas del proyecto, además del impacto que tendrá sobre la generación renovable y el fortalecimiento de la infraestructura energética de la región.

La apuesta por la energía limpia y la minería

Durante el encuentro, Iraola destacó las perspectivas que presenta San Juan para el desarrollo energético, especialmente a partir del crecimiento de la actividad minera.

“Hay mucha perspectiva por todas las mineras y por el gran proyecto de inversión que viene en los próximos 5 años en la provincia, y la generación de energía limpia, que va a requerir el crecimiento tanto de las mineras como del país”, señaló el presidente del Grupo Corven.

El empresario también destacó el potencial de San Juan y la seguridad que, según consideró, ofrece la provincia para atraer nuevas inversiones.

“Esta es una provincia que da seguridad, una provincia que tiene un gran futuro, es una provincia, entre las 3 o 4 provincias hoy que están creciendo más, más que nada por el foco del petróleo y de la minería, y que el Gobierno nacional está empujando para que crezca”, afirmó.

Orrego destacó el impacto de la inversión

Por su parte, el gobernador remarcó que la puesta en funcionamiento del parque representa un aporte para la infraestructura energética provincial y para el proceso de transición hacia fuentes renovables.

“La puesta en marcha de este parque fortalece la infraestructura energética de San Juan y reafirma el potencial que tiene la provincia para protagonizar la transición energética”, sostuvo Orrego.

En ese sentido, agregó que este tipo de inversiones contribuyen al desarrollo local y acompañan el crecimiento productivo de la región.

“Felicitamos a Coral Energía, y le damos la bienvenida a nuestra provincia”, expresó el mandatario.

Coral Energía proyecta más inversiones

El Parque Solar Coral San Pedro forma parte de una cartera de proyectos de generación solar y almacenamiento de energía que Coral Energía desarrolla en distintas provincias argentinas.

Según informó la compañía, tiene comprometidas inversiones por más de USD 220 millones y trabaja en el desarrollo, construcción y operación de activos de generación y almacenamiento energético.

La empresa busca ampliar su presencia en el mercado energético mediante el crecimiento de su cartera de proyectos renovables y de almacenamiento, además de avanzar en nuevas fuentes de generación.

Por sus condiciones naturales y su ubicación, San Juan aparece como un territorio estratégico para el desarrollo de proyectos solares. Con la puesta en marcha del parque de Calingasta, la provincia suma nueva capacidad de generación renovable y fortalece su infraestructura energética en un contexto de crecimiento de las actividades productivas, especialmente la minería.