Control Unificado San Juan-Mendoza: la obra costará más de $5.100 millones y se hará en un tramo de la Ruta 40 a la altura de Las Heras

El Gobierno de Mendoza abrió la licitación para construir el nuevo Centro de Control Unificado Mendoza - San Juan , una obra que busca reorganizar el tránsito y concentrar en un mismo complejo los controles de seguridad y fitosanitarios que actualmente se realizan en distintos puntos del corredor.

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El proyecto tiene un presupuesto oficial de $5.158.724.000 y estará ubicado sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 42, en San José, Las Heras , en uno de los principales accesos terrestres entre ambas provincias.

“Vamos a unificar los controles de seguridad y fitosanitarios para reducir las demoras, ordenar el tránsito y hacer más ágil y seguro el paso entre ambas provincias”, señaló el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

El nuevo complejo implicará una intervención integral de las instalaciones existentes , con ampliaciones, refacciones y nuevas construcciones a ambos lados de la ruta, según el sentido de circulación.

Uno de los principales objetivos del proyecto es terminar con la sucesión de controles que obliga a los conductores a detenerse en distintos puntos ubicados a poca distancia entre sí. La intención es que las fuerzas de seguridad y los organismos encargados de los controles fitosanitarios de Mendoza y San Juan puedan trabajar de manera coordinada dentro de un mismo espacio .

El cambio tendrá impacto especialmente sobre el transporte de cargas, colectivos y vehículos particulares que utilizan diariamente la Ruta 40 para ingresar o salir de la provincia.

Además de reducir los tiempos de espera, el proyecto busca ordenar la circulación y mejorar las condiciones en las que se realizan las inspecciones.

Las obras estarán distribuidas en los sectores Oeste y Este del complejo. En el sector Oeste, correspondiente al ingreso a Mendoza, se ampliarán y remodelarán las casillas existentes y el destacamento policial. También se construirán nuevas viviendas destinadas al personal fitosanitario y de seguridad de ambas provincias.

Uno de los principales trabajos será la incorporación de más de 1.000 metros cuadrados de calzada, con un nuevo carril destinado a absorber los momentos de mayor demanda.

El proyecto contempla además nuevas playas de estacionamiento diferenciadas para automóviles, colectivos y camiones, zonas de retorno, una cabina de peaje y un nuevo núcleo sanitario para los usuarios.

En este sector también se renovarán los tinglados y se instalarán paneles fotovoltaicos. A esto se sumará un nuevo sistema de provisión de energía desde San Juan y obras para adecuar los reservorios de agua y los depósitos de residuos.

Tres carriles y tres cabinas para el sentido Mendoza-San Juan

Del lado Este, por donde circulan los vehículos que se dirigen hacia San Juan, se construirá una nueva vía de ingreso con tres carriles y tres cabinas de peaje. El sector contará con un tinglado principal y un área techada destinada específicamente a la inspección de vehículos. También tendrá una casilla de control, baños públicos y playas de estacionamiento.

Uno de los puntos centrales será la construcción de un área de desinsectación vehicular, con plataformas diferenciadas para automóviles y camiones. Uno de los puntos centrales será la construcción de un área de desinsectación vehicular, con plataformas diferenciadas para automóviles y camiones.

La infraestructura se completará con nueva cartelería, iluminación, señalización vial y depósitos específicos para los productos fitosanitarios que sean retenidos o deban ser manipulados durante los controles.

Una obra que se ejecutará con sistemas constructivos no tradicionales

Para intentar acelerar los tiempos de ejecución y reducir el impacto de los trabajos sobre el tránsito, el proyecto establece que las tareas edilicias se realizarán mediante sistemas constructivos no tradicionales.

La modalidad permitirá avanzar con parte de las obras sin afectar de manera significativa la circulación por la Ruta 40, uno de los puntos centrales de la intervención debido a la necesidad de mantener operativo el corredor mientras se construye el nuevo complejo.

El Gobierno de Mendoza plantea que la renovación permitirá reducir costos operativos y mejorar la coordinación entre los organismos de seguridad y control fitosanitario.

A la vez, la concentración de los controles apunta a fortalecer las tareas de prevención del delito y a agilizar las inspecciones destinadas a proteger la producción agrícola de ambas provincias.

Una inversión de más de $5.100 millones

La obra tendrá un presupuesto oficial de $5.158.724.000, según consta en el llamado a licitación. La intervención representa una transformación importante del actual esquema de controles sobre la Ruta 40, tanto por la superficie que se incorporará como por la reorganización de las áreas destinadas a seguridad, control fitosanitario, estacionamiento e inspección.

El objetivo oficial es que el nuevo centro permita que el paso entre Mendoza y San Juan sea más rápido y ordenado, especialmente para el transporte de cargas, sin resignar los controles vinculados a la seguridad y a la sanidad agrícola.

Con la apertura del proceso licitatorio, comienza ahora la etapa de recepción y evaluación de las ofertas para una obra que el Ejecutivo provincial presenta como estratégica para mejorar la conectividad y modernizar uno de los principales puntos de control del corredor cuyano.

Fuente: Los Andes